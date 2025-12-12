宏利人壽保險國際遷冊至香港 許正宇：5月訪問加拿大親自遊說

宏利人壽保險（國際）有限公司宣佈，已根據特區政府引入的公司遷冊制度，成功由百慕達遷冊至香港，成為首家在該制度下順利完成遷冊程序的保險公司。宏利表示，遷冊至香港將有助於優化營運效率，更迅速回應市場需求，並積極開拓區内業務增長的新機遇。

體現對香港未來信心

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，此舉充分體現對香港未來的信心，以及香港在其業務中的重要地位。遷冊至香港，將有助於我們進一步發揮香港穩健監管制度的優勢，為香港及澳門兩地共260萬客戶提供更優質的服務，並推動宏利成為客戶首選的願景。

財經事務及庫務局局長許正宇在社交平台表示，今年5月訪問加拿大期間，親自會晤宏利金融總裁兼首席執行官韋寧頓（Phil Witherington），積極遊說其公司將註冊地遷回香港。

許正宇又表示，今日與宏利亞洲總裁兼首席執行官范思宏（Steve Finch），以及宏利人壽保險（國際）有限公司行政總裁白凱榮（Patrick Graham）會面，就集團在港長遠發展方向深入交流。他引述兩位代表指，宏利人壽保險（國際）有限公司選擇遷冊香港，充分彰顯對香港前景的信心，並再次確認香港在集團業務布局中的重要地位。遷冊後，宏利可進一步借助香港穩健的金融監管制度優勢，提升對香港及澳門客戶的服務。

正積極處理逾20宗遷冊申請

他又指，自公司遷冊制度今年5月底生效以來，市場反應熱烈，充分反映企業對香港優越營商環境的信心。至今，已有4宗遷冊申請獲批，公司註冊處現正積極處理逾20宗申請，涵蓋行業包括金融服務（如投資及控股公司、信託及基金等）和保險業等。公司註冊處將繼續全力協助有意遷冊來港的企業，推動更多公司落戶香港，進一步壯大本地企業生態圈。

保監局續與相關持份者緊密合作

保監局歡迎宏利人壽保險(國際)有限公司遷冊來港，充分反映本地市場受惠香港作為國際金融中心的地位以及粵港澳大灣區城市間互聯互通所帶來的優勢與吸引力。保監局將繼續與所有相關持份者緊密合作，讓有興趣的保險公司在簡便且具成本效益的制度下遷冊來港，支持政府推動總部經濟。