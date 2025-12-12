迪士尼10億美元投資OpenAI 授權AI影片平台Sora使用旗下角色

迪士尼（Disney, DIS）宣佈向OpenAI投資10億美元，同時將授權包括米奇老鼠在內的經典角色給OpenAI的AI影片生成平台Sora上使用。

迪士尼周四股價升2.4%，報111.46美元。

據這項為期3年的協議，OpenAI的Sora將能夠使用超過200個迪士尼動畫角色，但不包括任何演員肖像或聲音。

Sora將可使用迪士尼旗下IP創作影片：

迪士尼將成OpenAI主要客戶

作為協議的一部分，迪士尼將成為OpenAI的主要客戶，使用其工具構建新產品和體驗，包括在Disney+流媒體平台上策劃精選Sora視頻，並為其員工部署ChatGPT。迪士尼還將有機會在OpenAI購買額外股權。

迪士尼首席執行官Bob Iger在聲明中表示，人工智能的快速發展標誌著行業的重要時刻，通過與OpenAI的這次合作，將周到且負責任地通過生成式AI擴展說故事範圍，同時尊重和保護創作者及其作品。

參與AI驚人增長及新娛樂形式

雙方沒有披露更多關於授權協議的細節。Iger在接受CNBC採訪時表示：「我們為此獲得報酬的事實，承認了所創造的價值」，讓迪士尼有機會參與AI的驚人增長以及媒體和娛樂的新形式。

OpenAI行政總裁奧特曼表示，很高興能夠和迪士尼合作，讓Sora和ChatGPT擴展人們創造和體驗優質內容的方式。

OpenAI在今年9月推出了Sora的新版本，作為一個獨立的社交應用，僅供邀請使用。與去年12月發布的原始Sora一樣，用戶可以根據文本提示生成短片，但新應用允許人們查看其他人創建的影片。

