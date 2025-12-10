AI平台「帶貨」恐封閉用戶 現實是數據不能共享 業界料5年內語音落單網購

隨着中外AI平台如ChatGPT及阿里「千問」等，逐漸開通AI助手與電商業務及進軍AI to C市場，市場有聲音憂慮這類高效採購的背後，只是另一種精準投放廣告入口。本港人工智能初創公司DotAI行政總裁楊廣澤接受《星島頭條》訪問時認為，AI平台與電商結合並非簡單出於變現考慮，而是「模型即服務」理念下的必然選擇，但各平台因數據防禦而未能開放合作，出現資源導向的偏好是正常現象。他更預測，語音控制設備將於未來3至5年內將更為流行，屆時購買指令與執行之間的路徑會更短。

本港人工智能初創公司DotAI行政總裁楊廣澤。

「模型即服務」逐漸興起

楊廣澤表示，以往的商業模式是SaaS（Software as a service），用戶需要使用不同App、在不同平台之間跳轉，方可實現一個目的；但業內已漸漸有「模型即服務」（MaaS，Model as a service）的説法，即用戶訂閱模型後，希望所有需求能在同一平台內完成，毋須跳轉其他應用，例如用戶向AI平台詢問聖誕禮物時，最直接的需求是讓AI完成從推薦到執行的全流程動作，而不是僅僅獲得信息參考。

他提到，Google高層在2025年開發者大會上對Gemini App定位時提出3個關鍵詞，分別是Personal（個性化）、Proactive（主動）及Powerful（強大），意即AI助手可度身訂做、定時提醒及自動執行，因此與電商相關的購買決策和授權支付操作，只是這種理念下應運而生的場景之一。

記者翻查資料也發現，阿里對「千問」App的定位也是一個「會聊天能辦事的個人AI助手」，戰略目標是打造未來的AI生活入口，並正在將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物及健康等各類生活場景接入。正如楊廣澤所言，未來AI將成為「個人代理」，語音控制、自動填充信息及跨場景執行會成為常態，而購物只是這一終極形態的階段性發展。

數據為不能共享的競爭壁壘

目前各大AI平台各有推薦偏好，例如豆包推薦帶有抖音商城的連結、騰訊元寶連接到京東及得物，阿里「千問」App亦將連接淘寶、1688及閑魚三大阿里自家平台，但市場有聲音憂慮這對用戶而言形成了新的封閉。楊廣澤則指，這反映了AI電商化面臨數據合作方面的現實難題。

他解釋，即使是「大廠」內部，不同部門之間也很難實現協同，例如淘寶的人工智能搜索與阿里旗下AI平台雖然隸屬於一個公司，但商品推薦背後依賴的數據庫及算法權重不同，搜索結果也會不同。

若是跨公司合作，更是難上加難。楊廣澤指大型平台數據是構建「用戶畫像」的核心資產，無論是Meta的社交互動數據，還是LinkedIn的職業信息，都被視為不可輕易共享的競爭壁壘，「JobsDB如果能拿到LinkedIn的全部數據，完全可以複製一個相似平台，這就是不願開放數據的核心原因」。正如亞馬遜要求Perplexity停止AI助手購物，就是平台之間難以開放的現實例子。因此，若要實現AI平台成為用戶的單一生活入口，多鏈路合作仍需漫長的談判和博弈。

用戶信任取決商家「克制程度」

相較於企業層面的合作難題，用戶對於AI商業化的信任程度則涉及非常個人化的選擇。楊廣澤將用戶分為3類，「效率型用戶」直接接受AI推薦及下單、「理性型用戶」通過AI獲取信息後自行對比，「習慣型用戶」則繼續在傳統電商平台選擇。由於社會上衝動消費的效率型用戶佔比不少，且「中年人使用AI搜索功能佔比已逐步提升至60%至70%」，因此預期未來會有越來越多人用AI來作購買決策。

不過，商業變現與用戶中立性的平衡，是AI商業化必須面對的長期命題。楊廣澤表示，即使是普通搜索引擎的推薦都有算法傾斜，AI平台當然也可能優先推薦合作電商或付費商家，關鍵在於把握廣告比例，一旦過度，就會重蹈以往百度搜索「廣告氾濫」的覆轍，侵蝕用戶信任。

終極理想是語音指令後自動執行

人工智能的終極理想是語音指令下達後可自動執行，一句話就能完成機票預訂、酒店下單、商品購買，這種場景會在3至5年內逐步普及。

面對AI to C商業化的激烈競爭，楊廣澤的公司選擇了一條AI to B路線，正開發一項面向商家的營銷工具，整合產品推廣流程，「從產品調研到圖文設計，再到多平台發佈和數據反饋」，一站式幫助商家快速生成符合品牌風格的內容，直接同步至fb、Youtube等平台，並通過互動數據優化。

談及未來幾年的行業走向，楊廣澤認為，語音控制的設備將更流行，指令與執行之間的路徑會更短，「人工智能的終極理想是語音指令下達後可自動執行，用戶毋須打開應用程序、填寫表單，一句話就能完成機票預訂、酒店下單、商品購買，這種場景會在3至5年內逐步普及」。

