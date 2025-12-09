「星之子」陳易希夥基石科技推「電動車充電區塊鏈平台」 最快明年啟用

「星之子」陳易希旗下創科公司Bull.B Tech與充電配件品牌Honnmono組成的DriveEZ，宣佈與電動車充電商基石科技（8391）簽署合作諒解備忘錄，雙方將共同搭建以區塊鏈技術為電動車充電的平台，預料最快於明年可於基石科技全港逾2,000個充電樁中使用，讓車主享充電能源獎勵。

車主可享充電獎勵

此次合作重點在於將Web3支付方式與代幣化獎勵機制，整合至基石科技現有的手機應用程式中。DriveEZ將會透過Bull.B團隊開發的T+ Wallet加密貨幣錢包作為支付方式，使基石科技用戶能夠使用加密貨幣支付電動車充電費用或為帳戶充值。

該計劃的核心概念為讓未來電動車車主充電時，不再只是「純消費」，而是能依據充電紀錄自動獲得獎勵，用以抵銷部份充電費用。

盼「現實世界資產」代幣化

陳易希表示，自己於13年前已開始駕駛電動車，但隨著日漸普及，電動車所享有優惠越來越少，充電費用持續上升，他和許多車主同樣感到負擔越來越重。他又指，以前部分車種可以終生免費充電，惟現時已沒有這類優惠政策，電費亦越來越貴，而為了讓電動車車主可以繼續享有充電優惠，採用了代幣化和區塊鏈方法延續能源優惠給用家。他希望，透過推動減碳及提升能源使用透明度，推動每位車主享有一定額度的能源獎勵。

他進一步指出，加密貨幣除了是虛擬資產，現已可應用於日常生活交易中，希望推動「現實世界資產」代幣化，讓日常生活所需以代幣方式於區塊鏈交易。目前T+ Wallet已可在全港約2,000間商戶使用，當中包括於大型連鎖家品公司中使用。