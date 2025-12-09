Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI導致企業損失屢見不鮮｜林小珍

商業創科
更新時間：09:42 2025-12-09 HKT
發佈時間：09:42 2025-12-09 HKT

我們買醫療保險最怕聽到「不保事項」，其實企業亦然。之前保險業界有一則頗有趣的新聞，英國《金融時報》報道，有數家大型保險公司向監管機構申請，將企業應用人工智能（AI），包括虛擬客戶服務員等，所產生的風險列為不保事項。這有機會令企業在業務過程中採用AI的態度變得較為審慎。

企業靠保險降低業務風險

保險公司一直有為商業客戶提供「產品責任保險」，承保企業因為產品存在陷阱，造成消費者或使用者的人身傷害或財產損失的風險，包括因而衍生的賠償開支，甚至是產品回收費用等。而對於服務業企業和專業人士，保險公司亦有提供「專業責任保險」，承保因為專業失當、侵權和僱員欺詐行為等衍生的風險。這些類別的產品，都是為了防止企業因為經營過程中的單一失誤，導致巨額損失而要倒閉。

保險業亦有因應科技發展，推出新產品回應商業客戶的需求。網絡保險都是近年新興的產品，針對個人和商業資料外洩、駭客入侵、電腦病毒、系統失靈和業務中斷等情況，好讓企業可以更安心在經營過程中採用新科技。例如早前連鎖餐飲集團太興（6811）懷疑遭受網絡攻擊，流動應用程式無法正常運作，客戶無法使用電子現金券，都有可能納入保障範圍。

保險公司申AI運作為不保事項

雖然保險公司不斷推陳出新，希望「做大個餅」，但進入AI世代，保險公司亦擔心開始招架不住。根據《金融時報》，美國國際集團（AIG）、Great American和WR柏克萊（WR Berkley）近期向美國監管機構申請，將企業在生產和服務過程中應用AI衍生的責任，排除於保障範圍之外，包括企業使用AI聊天機器人與AI代理等的相關責任。AIG回覆記者查詢時，確認提出了有關AI的不保條款，但現時未有計劃落實執行，Great American和WR柏克萊就未有回應。

歐洲大型保險公司Mosaic的網絡保險專家指，客戶採用人工智能模型，對保險公司來說不可預測性太高，而且不透明，猶如在黑盒內運作，保險公司難以計算風險。他們公司亦拒絕承保由包括ChatGPT等大型語言模型（LLM）所衍生的風險。

AI導致企業損失屢見不鮮

AI出錯導致企業財務及業務損失，其實可大可小。小的例如去年加拿大航空的AI客戶服務聊天機械人，向客戶提供了根本不存在的機票優惠；大的有太陽能科技企業Wolf River Electric因為AI工具提供的文件總結出錯，而被明尼蘇達州總檢察長辦公室提告，Wolf River Electric亦向提供AI工具的Google提告，追討1.1億美元的損失。

不能靠單薄人手把關

企業應用AI越來越廣泛，由客戶服務、撰寫合約、專業繪圖以至醫療診斷，無疑是大大提升了運作效率，但出錯的地方亦可能令人意想不到。科技業界強調應用AI時，有一個重要原則是「人類參與循環」（Human-In-The-Loop，HITL），即是過程中要維持一定人手參與，但具體需要幾多，並無計算準則。可以預視企業因為AI而大幅縮減人手，餘下人員美其名是擔當把關的角色，但如果AI的生產量遠高於人員可以仔細檢視的，掛一漏萬根本不足為奇。屆時不能向AI問責，就向僅餘的人員問責，工資猶如安家費，準備隨時為AI「揹鑊」。

當「算死草」的保險公司都不肯承保AI的風險，企業管理層都應該面對現實，不要時時神化AI，以為有AI就不需要同事。AI出事時，就算辭退同事「祭旗」，面對客戶追討或法律責任，加上沒有保險產品保障，企業和管理層本身都難以獨善其身。

