摩通CEO稱AI不會大削就業 籲打工仔提升情商與溝通技巧

商業創科
更新時間：11:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-08 HKT

摩根大通（JP Morgan）行政總裁戴蒙周日接受外媒《Fox News》採訪時預測，在未來一年內，只要監管得當，AI技術「不會大幅削減就業機會」。他更向受AI衝擊的美國國民教路，提升情商與溝通技巧等仍能擁有就業機會。

AI如疫苗等可拯救生命

戴蒙在訪問中對AI持樂觀態度，並表示科技進步並非導致薪資疲弱的原因。他認為，AI明年並不會像大家想像那樣劇烈地減少工作機會，又稱AI將為人類帶來巨大裨益，就像拖拉機、化肥、疫苗一樣，能拯救生命。

不過，他亦強調監管的重要性，指AI就像飛機、藥品和汽車一樣有潛在風險，必須建立防範機制防止被壞人利用。

具專業技能人才永遠有價值

戴蒙稱，「必須承認，AI確實會取代某些工作。」但他建議，只要培養批判性思維、學習技能、提升情商（EQ）、學會有效開會、溝通與寫作，仍然擁有大量就業機會。他強調，具備專業技能的人才永遠具有價值。
他表示，雖然部份職位會消失，但不代表人們找不到出路，甚至「下一份工作可能更好，但你必須學會如何勝任那份工作」。

企業及政府有責任制定策略

戴蒙亦提醒，若社會轉型過快，將難以消化失業人口。他認為，若政府與大型企業初期未能讓AI普及惠及全民，則雙方有責任制定策略，逐步導入技術，「以避免對眾多民眾造成傷害」。他重申，儘管部分職位將被AI取代，但該技術也能用於「再培訓勞工、協助遷移就業地點」，甚至提供收入補助或提前退休方案，「短期內，AI 整體上反而可能創造更多工作機會」。

