前萬眾電話創辦人從商50年未言休 逆市拓智能牀褥 「40%港人需睡眠幫助」

本港企業家、前萬眾電話（PEOPLES）創辦人梁啟雄，近年專注在科技產品覓商機，最新拓展香港智能牀褥業務，並於全港多區開店，更逆市在灣仔買入商廈的全層自用。梁啟雄受訪表示，智能牀褥屬「藍海」市場，市民尋找睡眠幫助的產品有很大缺口，遂提供睡眠檢測報告、改善鼻鼾問題等功能。他期望藉此做出商業模式，並深信在目前零售環境下，只要發揮創意，「香港其實有生意做。」

提供睡眠檢測及改善鼻鼾

萬眾智能生活主席梁啟雄今次繼續與兒子拍住上，進軍智能牀褥行業，表示主要發現香港有約40%市民需要睡眠幫助，行內產品未必能滿足需求，而且眼見牀褥行業漸漸走高端路線，因此推動「適合所有香港人，價錢亦都親民，有需要先加錢。」

他解釋，其智能牀褥針對多種需求而設，除了自定尺寸，「智能」元素在於用家能隨時調節牀褥的軟硬度，而且可提供一些加購的額外功能，例如睡眠檢測並在手機程式生成報告；偵測到鼻鼾會自動略為抬升頭部，避免過度向上仰；亦設有震動按摩、加熱、水波按摩等，「雙人牀兩公婆都可以一人一邊（度身定造）」。

「我哋一定要改變、唔好抄人」

有關新產品由萬眾智能生活研發，配合內地供應鏈完成。梁啟雄認為，面對內地品牌紛紛來港發展，現時香港企業難以自創新產業與之競爭，反而更應在兩地尋找合作機會，他說：「我哋做科研、識得去賣，再投資內地（生產夥伴），佢哋成本平、工人肯做，只要用呢個方式，香港其實有生意做。」談及零售環境，他直言：「香港市場係『彎咗』，我哋一定要改變、唔好抄人，生意適合就要試，但都有責任做到唔失敗。」

梁啟雄兒子、萬眾智能生活首席執行官及副主席梁成永就指出，雖然現時市場關注人工智能（AI）產品，但該企更關注真正市民需求，不會「為AI而AI」，同時其定位是大眾市場，並說：「希望做啱需求、定價，令人好快用到」，故正積極在民生區商場開店。

近月連開6分店 預告設新界據點

該公司過去兩個月急速開店，一口氣在九龍灣、大角咀、將軍澳等布局，亦有一間在澳門，連同今年收購灣仔一層商廈作旗艦店，已合共經營6個銷售點。

梁啟雄亦預告短期在新界設據點，令全香港零售網絡成形，「一間舖頭收支平衡就會開第二間，市場有需要就開落去」。

早年創辦PEOPLES大賺

梁啟雄從商超過50年，創業之路亦涉足多個不同範疇，其中一項最成功的創業是八、九十年代參與新興的電訊行業，其「PEOPLES」品牌取得本港個人通訊服務牌照，之後售予中移動（941），梁啟雄獲利甚豐。此後他與梁成永「父子檔」成立內衣品牌Top Secret；亦取得美國鞋履品牌Skechers的亞太區經營權，將生意做大後賺住退場。

已年屆83歲的梁啟雄，受訪當天正值其智能牀褥品牌新店開張活動，在多場環節仍親身上陣，講解產品及理念，見他眉飛色舞，談吐中氣十足。梁啟雄此際表明未言休，更說：「有野做、有目標，又可以幫香港，最緊要每日保持健康快樂，幾多歲又有咩分別？」