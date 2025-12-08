Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MoneyHero用AI推動業務增長 保險收入按年增長逾一成 「10分鐘完成投保」

商業創科
更新時間：09:11 2025-12-08 HKT
發佈時間：09:11 2025-12-08 HKT

李澤楷旗下個人理財產品比較平台MoneyHero（MNY）正以人工智能（AI）轉型及會員服務規模化為核心策略，推動業務及盈利增長。首席商務總監Shravan Thakur表示，2025年第三季平台保險業務收入按年增長13%，至約1,811.1萬元，佔總收入11%。他又指，香港消費者相當接受AI，目前平台透過AI協助用戶釐清保費並優化選擇，用戶只需一分鐘即可獲得保險報價，更可於十分鐘內完成投保，料保險將成為未來主要增長業務。

25至44歲為其核心用戶

MoneyHero截至9月底，香港月活躍用戶數量達110萬。Thakur引述內部數據指，25至44歲的年輕群體為其核心用戶，他們注重性價比，對信用卡、投資帳戶及線上保險接受度高，儘管上半年市場波動令消費信貸趨謹慎，但近期貸款申請意向按年上升25%，更有超過48%港人表示未來一年有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資，市場顯現回暖跡象。

該平台早前與環聯合作，在港首創推出「Credit Hero Club」會員計劃，為用戶提供信貸狀況查閱服務。Thakur透露，主要透過用戶是否按時還款以及收入情況進行評級，有約60%會員會重複查詢評分，可見港人對信用管理高度關注，平台亦逐步引入獎勵機制，形成「查詢、提升、獎勵」閉環，標誌MoneyHero從單純的比較網站，轉型為「技術+數據」驅動的互動理財平台。

積金易為業務提供拓展空間

談及香港市場機遇，Thakur指出，「信任無疑是業務發展的首要考量」，香港在合規數字資產生態建設方面走在亞洲前列，將帶來新增長點，而「積金易」（eMPF）平台亦為業務提供拓展空間，該平台計劃明年初推出強積金相關科普內容與服務指南，並與相關服務商展開合作。

Thakur强調，重心仍以發展香港市場為主，將持續拓展保險及財管業務，冀今年能實現盈利。香港市場機遇眾多，惟目前暫無明確答案。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
11小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
5小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
4小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
16小時前
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
4小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
54分鐘前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
16小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
9小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉．新界北｜新社聯譚鎮國獲逾4萬票入局 民建聯姚銘奪次席
政情
3小時前