MoneyHero用AI推動業務增長 保險收入按年增長逾一成 「10分鐘完成投保」

李澤楷旗下個人理財產品比較平台MoneyHero（MNY）正以人工智能（AI）轉型及會員服務規模化為核心策略，推動業務及盈利增長。首席商務總監Shravan Thakur表示，2025年第三季平台保險業務收入按年增長13%，至約1,811.1萬元，佔總收入11%。他又指，香港消費者相當接受AI，目前平台透過AI協助用戶釐清保費並優化選擇，用戶只需一分鐘即可獲得保險報價，更可於十分鐘內完成投保，料保險將成為未來主要增長業務。

25至44歲為其核心用戶

MoneyHero截至9月底，香港月活躍用戶數量達110萬。Thakur引述內部數據指，25至44歲的年輕群體為其核心用戶，他們注重性價比，對信用卡、投資帳戶及線上保險接受度高，儘管上半年市場波動令消費信貸趨謹慎，但近期貸款申請意向按年上升25%，更有超過48%港人表示未來一年有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資，市場顯現回暖跡象。

該平台早前與環聯合作，在港首創推出「Credit Hero Club」會員計劃，為用戶提供信貸狀況查閱服務。Thakur透露，主要透過用戶是否按時還款以及收入情況進行評級，有約60%會員會重複查詢評分，可見港人對信用管理高度關注，平台亦逐步引入獎勵機制，形成「查詢、提升、獎勵」閉環，標誌MoneyHero從單純的比較網站，轉型為「技術+數據」驅動的互動理財平台。

積金易為業務提供拓展空間

談及香港市場機遇，Thakur指出，「信任無疑是業務發展的首要考量」，香港在合規數字資產生態建設方面走在亞洲前列，將帶來新增長點，而「積金易」（eMPF）平台亦為業務提供拓展空間，該平台計劃明年初推出強積金相關科普內容與服務指南，並與相關服務商展開合作。

Thakur强調，重心仍以發展香港市場為主，將持續拓展保險及財管業務，冀今年能實現盈利。香港市場機遇眾多，惟目前暫無明確答案。