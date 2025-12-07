蘋果高層掀離職潮 晶片主管據報或成下一位離職者

蘋果公司（Apple）以往一直是矽谷穩定性的典範，但如今正經歷其數十年來最大的人事變動。據彭博報道，蘋果人工智能和界面設計部門的負責人在過去一周相繼離職，又宣布總法律顧問和政府事務主管將會離職，以上4位高層均直接向行政總裁庫克匯報；同時，蘋果硬件技術高級副總裁Johny Srouji亦傳出正認真考慮在不久的將來離職。

一旦離開 將轉投其他公司

據彭博引述消息指出，蘋果引以為傲的自主晶片項目核心人物Johny Srouji近期已向庫克表示，正在認真考慮離職；並已告知同事，如果最終決定離開，將打算加入其他公司。

報道指出，Meta、OpenAI及多家初創企業紛紛挖角蘋果工程師，將可能阻礙蘋果在AI領域的追趕步伐，而該領域正是蘋果長期難以取得突破的領域。有關情況亦使庫克面對其任內最動盪時期之一，儘管他本人短期內不太可能離任，但公司必須重建高層團隊，並找出如何在AI時代繼續發展的路徑。

已十年沒推出成功新產品

報道又指，離職事件已在公司內部引發憂慮，庫克為遏止更多人才流失，正試圖為關鍵人才提供更具吸引力的薪酬方案。雖然庫克堅稱蘋果正在打造其歷史上最具創新性的產品陣容，包括可折疊iPhone與iPad、智能眼鏡及機器人，但蘋果已有十年沒有推出一個成功的新產品類別，使公司容易受到一批更靈活、在AI領域更具開發優勢的競爭對手挖角。