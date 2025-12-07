迪士尼《優獸大都會2》內地票房大收 帶動部份周邊產品銷售增670%

迪士尼動畫《優獸大都會2》（內地譯《瘋狂動物城2》）全球賣座，截至本月3日獲6.6億美元票房，其中首周末連同感恩節檔期於北美錄得1.58億美元，全球累計錄約5.6億美元，創下動畫電影史上最高全球開畫紀錄。另一方面，截至今早凌晨零時，《優獸大都會2》內地票房亦已突破28億元人民幣，並帶動周邊產品熱賣。

僅次《復仇者聯盟4：終局之戰》

據內媒引述燈塔專業版即時數據指出，《優獸大都會2》內地票房已突破28億元人民幣，超越《狂野時速8》成為中國影史進口片票房第2名，僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》。迪士尼電影官方早前更刊出了一張《優獸大都會2》導演為感謝中國觀眾而獨家繪製的賀圖，當中寫有「Xie Xie」字樣。

多款商品「排單排到幾個月後」

央視財經亦報道，《優獸大都會2》熱度持續攀升，帶動了周邊產品。在全球小商品集散地浙江義烏，與《優獸大都會2》聯名的掛件、毛絨包等周邊產品熱銷，多款商品更出現「排單排到幾個月後」的火熱現象，其中有商戶直言，「周邊產品都沒存貨了，基本一下線就馬上發給客戶，訂單已經排到明年4月份」。

根據數據顯示，《優獸大都會2》上映第一周，相關關鍵字搜尋量環比增長了225%，其中玩具樂器品類表現亮眼，整體銷量環比增長670%。此外，Judy玩偶斜背包、Judy及Nick玩偶大禮盒等銷售量按年增長300%。

另有外媒指出，《優獸大都會2》在中國的強勁表現，被視為近年荷里活電影在當地市場最成功的開局。有業內分析亦指，今年《鬼滅之刃》等進口片票房領先，且年底前新片供給較弱，《優獸大都會2》有望帶動中國年度總票房逼近500億元人民幣關口，對內地電影市場及消費提振計劃具有重要意義。