Netflix 5600億購華納兄弟探索 成荷里活超級巨無霸 恐加劇戲院執笠 月費料將大幅加價

影視串流平台Netflix（NFLX）宣布以720億美元（折合約5605億港元）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery，WBD）的串流和製片業務。有分析指這項交易不僅改變了美國娛樂產業格局，更標誌著串流時代進入全新階段。因華納兄弟旗下擁有《哈利波特》和《權力的遊戲》等熱門IP，以及串流服務HBO Max，收購將令Netflix將變成擁有百年歷史片場及龐大片庫的荷里活「超級巨無霸」，有助公司應付Disney+、Amazon Prime Video等競爭對手。不過有分析師認為，今次收購亦將加劇「戲院結業潮」，而兩大平台合併將減少市場競爭，Netflix將來或會上調訂戶收費。

Netflix周五收報100.24美元，跌2.89%；華納兄弟探索則上升6.28%，收報26.08美元，創3年高位。

據雙方發布的聯合聲明，這筆交易的股權價值為720億美元，包括債務在內的企業價值約為827億美元。根據協議，華納兄弟探索的股東每股將獲得23.25美元現金和價值4.5美元的Netflix普通股，對華納股票的估值為每股27.75美元。

今次收購範圍包含華納兄弟的電視、電影製片廠和串流部門，其中包括HBO和HBO Max平台，以及《哈利波特》、《權力的遊戲》等知名IP和華納在加州伯班克的標誌性片場，DC漫畫的超級英雄也將納入Netflix旗下。Netflix聯席首席執行官薩蘭多斯(Ted Sarandos)表示：「這是一個難得的機會，將為公司未來多年的發展奠定基礎，將攜手為觀眾帶來更多他們喜愛的內容。」交易預計需要12至18個月才能完成，且須獲得監管機構批准。在此之前，華納兄弟探索公司將繼續推進將其有線電視網絡部門(包括CNN、TNT和HGTV)分拆為一家獨立上市公司「Discovery Global」的計劃。

華納兄弟探索股價3年挫60%

此次收購標誌着美國娛樂產業的深刻變革，隨著觀眾加速從傳統有線電視轉向串流服務，傳統影視巨頭紛紛陷入困境。華納兄弟探索公司在最近一個季度中，有線電視網絡部門營收下降23%，主要原因是訂閱用戶退訂和廣告主轉移。

華納兄弟探索首席執行官扎斯拉夫(David Zaslav)在2022年促成探索公司與華納的合併，但合併後的公司股價表現不佳。到2025年初，華納兄弟探索股票價值已較2022年4月的高位下跌超過60%，促使公司今年10月宣布出售意向。除Netflix外，派拉蒙天舞(Paramount Skydance)和Comcast也參與了競購，但Netflix的收購方案最終獲得華納兄弟探索董事會的青睞。

首次重大收購 助Netflix強化內容

對Netflix而言，這筆收購標誌著其戰略的重大轉變。作為串流平台先鋒，Netflix早年依靠外部授權內容，之後才擴展到原創內容製作。今次是該公司成立以來的首次重大收購，反映了其面對Disney+、Amazon Prime Video等競爭對手日益激烈挑戰時的應對策略。

這宗收購將令Netflix獲得華納兄弟豐富的內容庫，包括知名IP《哈利波特》以及HBO的優質原創內容，增強Netflix的內容以吸引及留住訂戶。

收購令Netflix獲得包括IP《哈利波特》等IP。

其次，收購DC漫畫是這筆交易的重要亮點。DC宇宙擁有蝙蝠俠、超人、神奇女俠等世界知名的超級英雄IP，這將使Netflix在與迪士尼的Marvel競爭中獲得強大武器。目前，DC工作室聯合負責人Peter Safran和導演James Gunn正在規劃DC超級英雄的未來藍圖，包括《超人》（Superman）續集、《超女》（Supergirl）和《泥臉人》（Clayface）電影等一系列項目。

「研究以不同方式打包產品」

Netflix聯席首席執行官薩蘭多斯指出，HBO及其串流媒體服務HBO Max將繼續作為獨立業務運營。另一位聯席首席執行官彼得斯(Greg Peters)則指，HBO品牌對消費者具有強大的吸引力，「這給了我們很多選擇，可以研究如何以不同方式打包產品。」

此外，Netflix預計將通過整合實現規模效應，公司表示在交易完成後的第三年起，每年可節省「至少20億至30億美元」的成本，主要來自減少一般和行政開支，特別是業務的支持功能重疊部分。

荷里活憂削弱競爭 料受反壟斷審查

有分析指，這宗交易將令荷里活的「權力平衡」進一步傾斜，更有利於Netflix，也引發了業界對市場集中度過高的擔憂。前華納媒體首席執行官Jason Kilar在社交媒體上反諷：「我想不出比將華納兄弟探索賣給Netflix更有效的方式，來減少荷里活的競爭。」事實上，這宗交易或要面臨嚴格的反壟斷審查。有分析師指，歐洲和美國監管機構可能要求出售部分資產才能獲得批准。

交易料受歐洲及美國監管機構審查。

電影院行業亦表示憂慮，國際電影院聯盟的Laura Houlgatte警告：「這宗交易對全球電影放映業務構成了前所未有的威脅。」她指出，Netflix過去只在電影院有限放映少數電影，通常僅為了獲得奧斯卡等行業獎項的資格，「Netflix通過言行一再明確表示，它不相信電影院及其商業模式。」

10月北美票房總收入創27年來最差

自串流平台興起，戲院觀看人數大受打擊，全球均出現戲院倒閉潮，根據媒體諮詢公司Omdia的今年初研究，與新冠疫情前相比，北美地區的電影銀幕數量減少了5,691個。另外據數據公司ComScore統計，今年10月北美票房總收入預計約為4.25億美元，創下27年來最差紀錄（不包括2020年疫情時期）

針對這些擔憂，Netflix已承諾維持華納兄弟的現有運營，並「在其優勢基礎上發展，包括電影院上映」。薩蘭多斯在投資者電話會議上表示，公司今年將在電影院上映約30部電影，但他同時強調電影發行「將演變為更加對消費者友好，能夠更快地在觀眾所在的地方與他們見面」。

觀眾或面臨更高訂閱費用

對於全球數億觀眾來說，這筆交易意味著他們未來觀看內容的方式可能發生變化，最直接的影響可能是訂閱費用的變化。

有分析師認為，兩大平台合併後，Netflix可能會提高訂閱費用。Trade Nation高級市場分析師David Morrison警告，形成如此大型且強大的串流集團對行業有嚴重影響，因為它有可能阻擋來自小型公司的競爭，並使小型製作公司在價格上處於不利地位，從而減少選擇，相信觀眾將來可能面臨更高的費用。

Netflix表示將提供更多元化的訂閱方案。

Netflix：將提供更多元訂閱方案

不過，Netflix則表示將提供更多元化的訂閱方案。聯席首席執行官Greg Peters表示，HBO與Netflix用戶之間有較高重疊度，公司可以提供不同的套餐和價格層次，並在全球範圍內更積極地銷售HBO內容，即觀眾在未來可以選擇更符合自己需求的訂閱套餐。

扎斯拉夫有望成為億萬富翁

隨著這宗720億美元的交易塵埃落定，華納兄弟探索CEO扎斯拉夫已肯定是最大贏家，因他交易完成後有望成為億萬富翁。扎斯拉夫長期是美國媒體界薪酬最高的高管之一，在近二十年已獲得超過2億美元的薪資和現金獎金。今年較早時，他簽署了一份延長至2030年的新合約，授予他約2300萬股票期權。

據協議條款，一旦交易完成，扎斯拉夫與其2025年僱傭協議相關的期權，將根據Netflix每股27.75美元的收購，而價值約4.2億美元。此外，他目前擁有的華納兄弟股票，按收購價計算價值約1.86億美元，而預計收購還將觸發他加快獲得近630萬績效限制性股票，價值超過1.7億美元。

至於扎斯拉夫會否留任公司，外媒引述知情人士指，尚未確定他在合併公司中的具體角色。