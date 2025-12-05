許正宇指AI屬生產力提升強大引擎 政府列重要戰略

財經事務及庫務局局長許正宇表示，當前生成式人工智能（AIGC）正從概念走向廣泛落地，逐步融入金融服務、客戶體驗、風險管理以及日常營運的各方面，越來越多本地企業，開始把聊天機械人、智能文檔處理、數據分析助理等工具融入業務，既提升了人力資源的運用，更讓決策變得更精準、更迅速。他指，這股由下而上的AI應用熱潮，正與香港國際化、與內地及全球市場高度聯繫的獨特優勢相互配合，讓本港在全球人工智能浪潮中運籌帷幄。

助企業快速創新方案落地開花

許正宇表示，政府一直把發展金融科技及負責任應用人工智能列為重要戰略，包括去年10月發表金融市場負責任應用人工智能的政策宣言，並相繼推出生成式人工智能沙盒、綠色及可持續金融科技概念驗證資助計劃、「FiNETech系列」活動等，協助金融機構與科技企業精準對接，幫助企業快速將創新方案落地開花。

本地金融科企逾1200家

他引述數據指出，一些研究指出，75%的香港金融機構已推出或正在籌劃生成式人工智能用例，充分顯示本港在這一領域已走在國際前列，這些舉措正是讓企業能夠以更低成本、更安全的方式擁抱人工智能，實現科技自立，增強競爭力。他續說，目前香港擁有超過1200家金融科技企業，按年增長約10%，當中包括8家數字銀行、4家虛擬保險公司及11家持牌數字資產交易平台，為中小企業提供豐富的數碼金融服務與資金支持。

生成式AI前所未有速度改變商業生態

許正宇還指出，當下全球數字經濟加速演進，生成式人工智能正以前所未有的速度改變企業運營模式與商業生態。他指，根據市場機構今年的全球調查，高達71%的環球企業已至少在一個業務領域採用生成式AI，較去年上升6個百分點。許指出，這股浪潮已從試驗階段全面走向廣泛應用，涵蓋銷售、產品開發、客戶服務等多個核心領域，在市場推廣和銷售方面的應用更高達42%，充分展現人工智能正在成為推動生產力提升的強大引擎。