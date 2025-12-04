Altman據報曾考慮購火箭公司 上太空建數據中心 再與馬斯克競爭

據《華爾街日報》引述消息報道，OpenAI行政總裁Sam Altman曾探討籌集資金收購一間火箭製造商，意圖與「宿敵」馬斯克（Elon Musk）的SpaceX競爭。消息指，Altman曾接觸至少一間火箭製造商，包括Stoke Space，而且相關討論在秋季升溫。他更提出在太空建立數據中心、甚至打造「戴森球」（Dyson Sphere）的構想。

報道指出，其中一項提議是OpenAI對其進行一系列股權投資，並最終獲得控股權，預計隨着時間推移，投資總額將達到數十億美元。然而，接近OpenAI的消息人士透露，相關談判目前已不再活躍。

預言世界將會被數據中心覆蓋

報道指出，Altman對火箭感興趣的原因是因為他對「太空數據中心」的執著。他認為，AI發展所需的算力將消耗天量電力，地球環境恐難以負荷，太空將是更好的選擇。

Altman最近亦在一個播客中預言，隨着時間推移，世界大部分地區都會被數據中心覆蓋。他更表示，「也許我們在太陽系周圍建一個巨大的戴森球為其供電，然後說『嘿，把這些數據中心放在地球上其實毫無意義』。」

擬創辦腦機接口公司及社交媒體

除了火箭領域，Altman最近還創辦腦機接口初創公司Merge Labs，於馬斯克的Neuralink競爭；同時，OpenAI亦正在建立一個可能與X競爭的社交媒體。