大埔宏福苑五級火｜工銀亞洲再推應急支援措施 大新及建銀亞洲延長周末服務

商業創科
更新時間：12:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：21:28 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五級火事故各界支援，多間銀行推出應急支援措施，其中包括再度延長營業時間等。

工銀亞洲提供「不還息不還本」

工商銀行（亞洲）表示，積極響應金管局和銀行公會的應急支援措施，支持大埔火災受影響居民渡過難關，特別成立應急支援措施內部專責小組，由管理層直接領導，統籌協調全行資源，制定並推動落實相關應急支援措施的具體執行方案，指導監督前線服務人員及時、妥善回應受災居民客戶的金融服務需求，同時再度加推一系列應急支援措施。

該行本周末將繼續維持大埔分行的特別營業時間安排，並已專門制訂出台專項支援方案，為受大埔火災影響的客戶提供不超過6個月的「不還息不還本」支援措施，期間豁免罰息和手續費，涉及按揭貸款、租賃貸款、保險融資、私人貸款、稅務貸款、信用卡等。

居住地址為宏福苑的借款客戶無需提交額外的證明材料，即可由業務部門以專案形式進行快速審理。有關貸款年期亦將於寬限期後予以相應延遲（除每月還息、到期一次性還本的保險融資外）。同時，該行職員正主動聯絡透過本行購買保單的受災居民，協助他們盡快獲得理賠款項。

大新延長大埔分行服務時間

大新銀行將於本周末延長大埔分行服務時間，以協助大埔宏福苑火災受影響居民，其中星期六營業時間為上午9時至下午5時，星期日為上午9時至下午1時。

該行對受影響居民及其家屬致以深切慰問，並已捐出500萬元予政府設立的「大埔宏福苑援助基金」，以支持救援工作，同時承諾在這段艱難時期提供及時支援，其中包括身份及文件支援，為未能出示香港身份證、存摺或提款卡的受影響客戶作出特別安排；貸款及還款寬免，為按揭、個人及信用卡貸款提供6個月暫免還款（包括本金和利息）安排，並豁免相關罰息和手續費；以及費用豁免，對於定存提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。

建行亞洲延長大埔分行服務時間

建行亞洲公布，將在周六及周日（6日及7日）延長或增加大埔分行的服務時間，周六為上午9時至下午5時，而周日為上午9時至下午1時，並優先服務區內居民。該行亦為受影響客戶設24小時服務專線3718 3426。

  • 建行亞洲分行地址：安慈路1號地下9B號舖

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜銀行界推六大應急措施 半年還款寬限期 周六日分行延長營業 附各支援詳情
↓即睇減息部署↓

