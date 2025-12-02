OpenAI據報發「紅色警報」 推遲廣告等新項目 全力優化ChatGPT迎戰Google

OpenAI面對Google的激烈競爭下，行政總裁Sam Altman繼承認面臨「一段暫時性經濟逆風」後，據報在公司內部啟動了最高級別的「紅色警報」（Code Red）狀態，並決定緊急調整戰略方向，推遲包括廣告業務，以及AI代理（AI Agents）在內等新項目，將所有核心資源重新調配，全力優化旗艦產品ChatGPT的用戶體驗與性能。

「正處於ChatGPT關鍵時刻」

據外媒《The Information》引述內部備忘錄指出，Sam Altman周一（1日）正式向全體員工宣布進入「紅色警報」狀態，並直言「我們正處於ChatGPT的關鍵時刻」。

優先解決5大痛點 鞏固8億活躍用戶

報道指出，OpenAI緊急調整方向後，反映其戰略重心從「探索多元變現」被迫轉回「核心陣地防禦」。同時，公司在「紅色警報」期間將優先解決5大痛點，以鞏固其8億的每周活躍用戶基本盤。

具體目標包括提供客製化的互動方式；改進Imagegen功能，以應對Google新發布的Nano Banana Pro等競爭；優化模型表現，使其在LMArena等公開排行榜上的受歡迎程度超過競爭對手；提升ChatGPT的反應速度與運轉穩定性；以及減少「過度拒絕」（overrefusals）現象。

此外，Altman透露公司計劃在下周發布一款新的推理模型，根據內部評估，該模型在性能上「領先於Gemini 3」，但他也承認在改善整體ChatGPT體驗方面，還有更多工作要做。