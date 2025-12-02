Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜中國太平保險捐$1000萬 調配60套房供災民暫住

商業創科
更新時間：00:45 2025-12-02 HKT
發佈時間：00:45 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑於本月26日下午發生嚴重火災，造成逾百人不幸罹難，2000戶居民痛失家園，全城哀悼。中國太平保險集團表示，將堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神，多措並舉支援火災善後，包括捐出一千萬元，以及調配60套住房(共130個床位)，供受災居民免費住宿三個月。

中國太平保險：堅決貫徹落實習近平重要指示  多措並舉支援火災善後

中國太平保險集團在聲明中，向不幸遇難的同胞及殉職消防員致以深切哀悼，向消防及救援人員致以崇高敬意！ 集團旗下中國太平保險(香港)有限公司承保了宏福苑相關保險，該集團全力支持太平香港迅速調集查勘定損資源，積極協調再保人，建立快速理賠和預賠機制，幫助受災居民盡快恢覆正常生活。

聲明稱，中國太平有充分信心和能力做好宏福苑火災保險理賠工作，發揮好保險經濟減震器和社會穩定器作用。 集團攜太平慈善基金會向特區政府設立的「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，為受影響居民提供援助。 集團康養社區「中國太平·廣州木棉人家」緊急調劑60套住房(130個床位)，供受災居民免費住宿三個月。

聲明表示，中國太平紮根香港、服務香港，與香港休戚與共、風雨同舟，與市民心手相連、克難前行。

