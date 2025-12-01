Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克稱AI是解決美債危機唯一出路 未來金錢將「不再重要」

商業創科
更新時間：17:13 2025-12-01 HKT
發佈時間：17:13 2025-12-01 HKT

美國債務規模龐大，截至11月26日已達38.34萬億美元，較十年前增長逾一倍。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）出席一個播客節目時直言，解決美國債務危機的唯一出路，就是依靠AI，預言AI及機械人技術將大幅提升生產力，並帶來顯著的通縮效應，未來金錢將變得「不再重要」。

他預測，雖然目前AI對生產力的提振尚未足以推動經濟產出增速超過通脹水平，但認為該局面即將改變，「3年內貨物與服務產出的增速將超過通脹率」。

20年內工作變「自由選擇」

馬斯克更進一步預測，隨着AI與機械人技術進步，人類在未來20年內將迎來「工作可自由選擇」的階段。他將該前景稱為「全民高收入」時代，屆時生產力達到極高水平，貨物與服務供應極其充裕，人們毋須為滿足基本需求而工作。

過去數周以來，馬斯克多次提及其對AI重塑全球經濟的願景，並特別點名旗下人形機械人Optimus。他強調，人們經常談論消除貧困，實現該目標的唯一途徑就是Optimus。

金錢無關緊要 電力及物資成制約

馬斯克亦在上月的美沙投資論壇中表示，在AI驅動的未來，金錢將會變得「不再重要」。他認為，屆時的制約因素會變成實體資源，如電力、物質等資源，而貨幣在某個時點將變得無關緊要。

