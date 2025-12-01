滙豐與法國初創企業Mistral AI合作 整合生成式AI工具

據路透報道，滙豐（005）今日（1日）宣布，已與法國AI初創企業Mistral AI簽署一項多年期合作協議，計劃在全行範圍內深度整合生成式AI工具。根據協議，滙豐將採取「自建主機」的方式部署Mistral的商業化模型及未來升級版本，並將自身內部技術實力與Mistral的模型構建能力融合。

包括財務分析等多項任務

雙方將聯合研發AI解決方案，應用場景包括財務分析、多語言翻譯、風險評估及個人化客戶溝通等多項任務。

滙豐表示，這些工具將大幅減少員工在常規事務上花費的時間，例如信貸與融資團隊將能更快速地處理密集型文檔的複雜交易。

目前滙豐已在全球部署數百個AI應用場景，涵蓋欺詐檢測、交易監控及合規審核等。該行預期，是次合作將進一步縮短創新周期，助力更快推出搭載AI技術的新功能。滙豐亦強調，將在其現有的「負責任AI治理框架」下部署Mistral的工具，力求兼顧透明度與數據保護。