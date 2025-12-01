Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳美企尋求貸款23億購Nvidia晶片 供小紅書在日本使用

商業創科
更新時間：12:18 2025-12-01 HKT
發佈時間：12:18 2025-12-01 HKT

據彭博引述知情人士報道，一家總部位於美國矽谷的AI公司「PaleBlueDot AI」正尋求約3億美元（約23.4億港元）貸款，以幫助其中國客戶採購先進的英偉達（Nvidia）晶片，並於日本數據中心作部署。消息指，該名中國客戶為內地知名社交平台「小紅書」，而且該交易已醞釀至少3個月，但目前尚不清楚是否能最終落實。

摩通曾參與文件準備

報道指出，PaleBlueDot AI正接觸多家銀行及私人信貸機構，洽談融資事宜。據悉，摩根大通曾參與準備向潛在貸款方推廣的文件，但最終該行仍可能不直接參與此筆交易。

PaleBlueDot AI發言人回應稱，相關資訊與事實不符，但未進一步說明。摩根大通拒絕置評；英偉達與小紅書則未立即回應彭博查詢。

創辦人畢業於北京大學

根據公司新聞稿顯示，PaleBlueDot AI自稱是一間提供安全且成本效益高的運算解決方案AI雲端代理服務商；另外，LinkedIn顯示，其共同創辦人Jonathan Zhu畢業於北京大學，於今年3月加入該公司。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
5小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
13小時前
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
12小時前
01:21
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 5間停課學校逐步復課
突發
1小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
20小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
11小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
21小時前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
14小時前