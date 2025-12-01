傳美企尋求貸款23億購Nvidia晶片 供小紅書在日本使用

據彭博引述知情人士報道，一家總部位於美國矽谷的AI公司「PaleBlueDot AI」正尋求約3億美元（約23.4億港元）貸款，以幫助其中國客戶採購先進的英偉達（Nvidia）晶片，並於日本數據中心作部署。消息指，該名中國客戶為內地知名社交平台「小紅書」，而且該交易已醞釀至少3個月，但目前尚不清楚是否能最終落實。

摩通曾參與文件準備

報道指出，PaleBlueDot AI正接觸多家銀行及私人信貸機構，洽談融資事宜。據悉，摩根大通曾參與準備向潛在貸款方推廣的文件，但最終該行仍可能不直接參與此筆交易。

PaleBlueDot AI發言人回應稱，相關資訊與事實不符，但未進一步說明。摩根大通拒絕置評；英偉達與小紅書則未立即回應彭博查詢。

創辦人畢業於北京大學

根據公司新聞稿顯示，PaleBlueDot AI自稱是一間提供安全且成本效益高的運算解決方案AI雲端代理服務商；另外，LinkedIn顯示，其共同創辦人Jonathan Zhu畢業於北京大學，於今年3月加入該公司。