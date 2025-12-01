跨境債券回購助增人幣流動性 成本港固收及貨幣市場發展重大舉措

離岸人民幣業務發展將是香港邁向為全球固定收益及貨幣中心一大助力。在《固定收益及貨幣市場發展路線圖》發布後翌日，金管局與內地相關金融監管部門隨即公布推出跨境債券回購業務，屬《路線圖》擴大離岸人民幣業務的措施內容。滙豐及渣打均認為這是重大舉措，大大提升離岸人民幣的流動性，有助推動本港固收及貨幣市場發展。

《路線圖》在擴大離岸人民幣業務方面，提出的措施包括擴大離岸人民幣應用，以及完善互聯互通機制，提升離岸人民幣流動性和增加人民幣相關產品供應。

提升所持人幣債券價值

滙豐資本市場及證券服務香港區主管黃子卓認為，債券回購業務是推動本港固收及貨幣市場發展的重要舉措，因在岸資金市場開放予境外投資者參與，助其以穩定成本管理人民幣流動性，從而加強風險管理，提升所持人民幣債券價值。

黃子卓又認為，在安全可控的前提下，可繼續推進人民幣融資；釋放內地龐大存款基礎的投資需求，以及持續深化債券通北向通離岸市場回購，進一步擴大離岸人民幣流動性。

並非只開放予一小撮人

渣打中國開放及人民幣國際化團隊主管吳雅思指，跨境債券回購業務是內地金融市場開放的重大舉措，因是次並非只開放予一小撮人，而是開放予所有投資者。當然人民幣境外生態圈尚待完善，如離岸國債期貨等。若更多大宗商品交易以人民幣結算，將有效推動人民幣廣泛應用。

吳雅思保守估計，現時有些企業以人民幣出單的佔比約為10%，當企業有人民幣收入，自然衍生不同的人民幣境外應用場景。她冀「做到一講人民幣，（啲人）就諗起去香港」。

