Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨境債券回購助增人幣流動性 成本港固收及貨幣市場發展重大舉措

商業創科
更新時間：05:57 2025-12-01 HKT
發佈時間：05:57 2025-12-01 HKT

離岸人民幣業務發展將是香港邁向為全球固定收益及貨幣中心一大助力。在《固定收益及貨幣市場發展路線圖》發布後翌日，金管局與內地相關金融監管部門隨即公布推出跨境債券回購業務，屬《路線圖》擴大離岸人民幣業務的措施內容。滙豐及渣打均認為這是重大舉措，大大提升離岸人民幣的流動性，有助推動本港固收及貨幣市場發展。

《路線圖》在擴大離岸人民幣業務方面，提出的措施包括擴大離岸人民幣應用，以及完善互聯互通機制，提升離岸人民幣流動性和增加人民幣相關產品供應。

提升所持人幣債券價值

滙豐資本市場及證券服務香港區主管黃子卓認為，債券回購業務是推動本港固收及貨幣市場發展的重要舉措，因在岸資金市場開放予境外投資者參與，助其以穩定成本管理人民幣流動性，從而加強風險管理，提升所持人民幣債券價值。

黃子卓又認為，在安全可控的前提下，可繼續推進人民幣融資；釋放內地龐大存款基礎的投資需求，以及持續深化債券通北向通離岸市場回購，進一步擴大離岸人民幣流動性。

並非只開放予一小撮人

渣打中國開放及人民幣國際化團隊主管吳雅思指，跨境債券回購業務是內地金融市場開放的重大舉措，因是次並非只開放予一小撮人，而是開放予所有投資者。當然人民幣境外生態圈尚待完善，如離岸國債期貨等。若更多大宗商品交易以人民幣結算，將有效推動人民幣廣泛應用。

吳雅思保守估計，現時有些企業以人民幣出單的佔比約為10%，當企業有人民幣收入，自然衍生不同的人民幣境外應用場景。她冀「做到一講人民幣，（啲人）就諗起去香港」。

相關文章：港激活債市首要吸引散戶 需更多平台兼降入場費 「市場要有交易才可」

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
7小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
8小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
8小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
15小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
9小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
16小時前
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
13小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園
38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園
影視圈
11小時前