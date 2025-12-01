港外匯市場冀撼贏獅城 宜多做亞洲及新興貨幣 「打風照開市」

香港要打造成為全球固定收益及貨幣中心，外匯市場將是重點發展領域之一。目前香港在全球外匯中心排名殿軍，屈居新加坡之後。市場人士認為要撼贏獅城，躋身全球首三大外匯中心，便應重新多做亞洲及新興市場貨幣的外匯交易。學者堅信香港受惠人民幣越趨國際化，要超越獅城只是時間問題。

今年為全球第4大外匯中心

據國際結算銀行公布每三年一度的調查結果顯示，2025年香港續為全球第4大外匯中心，以及全球最大離岸人民幣業務樞紐。今年4月香港外匯交易平均每日成交金額達8,831億美元，較3年前同期增長27.2%；人民幣外匯交易平均每日成交金額則增加64.8%至3,151億美元。

臻享顧問董事總經理王良享回顧過去20年香港外匯市場發展時指，自2004年開展離岸人民幣業務後，香港的焦點較傾向人民幣，因而縮減了亞洲等地貨幣的外匯交易。曾幾何時，香港外匯市場活躍度在新加坡之上。他說：「在全球外匯中心排名，倫敦排第一，好難打低佢，紐約第二、新加坡第三」，香港志在成為全球貨幣中心，首先便要贏新加坡，故應重新多做亞洲及其他新興市場貨幣的外匯交易，這也切合香港爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》，以及中國與新興市場貿易量增加和內地企業出海的形勢。他建議香港外匯市場應仿效股市「打風照開市」。

麥萃才：一定超越新加坡

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才說：「香港一定會超越新加坡，只係睇幾時！」因港元與美元掛鈎，匯率風險較坡元低，且香港是全球最大離岸人民幣市場，港元與人民幣的交易十分頻繁，又有大量的美元與人民幣交叉盤。當人民幣的角色越益重要，交易量增大，有助帶動香港外匯市場交易量上升。

相關文章：港激活債市首要吸引散戶 需更多平台兼降入場費 「市場要有交易才可」