Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港外匯市場冀撼贏獅城 宜多做亞洲及新興貨幣 「打風照開市」

商業創科
更新時間：05:58 2025-12-01 HKT
發佈時間：05:58 2025-12-01 HKT

香港要打造成為全球固定收益及貨幣中心，外匯市場將是重點發展領域之一。目前香港在全球外匯中心排名殿軍，屈居新加坡之後。市場人士認為要撼贏獅城，躋身全球首三大外匯中心，便應重新多做亞洲及新興市場貨幣的外匯交易。學者堅信香港受惠人民幣越趨國際化，要超越獅城只是時間問題。

今年為全球第4大外匯中心

據國際結算銀行公布每三年一度的調查結果顯示，2025年香港續為全球第4大外匯中心，以及全球最大離岸人民幣業務樞紐。今年4月香港外匯交易平均每日成交金額達8,831億美元，較3年前同期增長27.2%；人民幣外匯交易平均每日成交金額則增加64.8%至3,151億美元。

臻享顧問董事總經理王良享回顧過去20年香港外匯市場發展時指，自2004年開展離岸人民幣業務後，香港的焦點較傾向人民幣，因而縮減了亞洲等地貨幣的外匯交易。曾幾何時，香港外匯市場活躍度在新加坡之上。他說：「在全球外匯中心排名，倫敦排第一，好難打低佢，紐約第二、新加坡第三」，香港志在成為全球貨幣中心，首先便要贏新加坡，故應重新多做亞洲及其他新興市場貨幣的外匯交易，這也切合香港爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》，以及中國與新興市場貿易量增加和內地企業出海的形勢。他建議香港外匯市場應仿效股市「打風照開市」。

麥萃才：一定超越新加坡

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才說：「香港一定會超越新加坡，只係睇幾時！」因港元與美元掛鈎，匯率風險較坡元低，且香港是全球最大離岸人民幣市場，港元與人民幣的交易十分頻繁，又有大量的美元與人民幣交叉盤。當人民幣的角色越益重要，交易量增大，有助帶動香港外匯市場交易量上升。

相關文章：港激活債市首要吸引散戶 需更多平台兼降入場費 「市場要有交易才可」

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
7小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
8小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
8小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
15小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
9小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
16小時前
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
13小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園
38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園
影視圈
11小時前