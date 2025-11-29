英特爾或2027年供應蘋果最低階處理器 郭明錤：料可獲更多一線客戶訂單

知名科技分析師郭明錤周五在社交媒體上發文稱，英特爾(INTC)有望最早在2027年開始出貨給蘋果(AAPL)，供應最低端的M系列處理器。他又說其最新產業鏈調查顯示，英特爾成為蘋果先進制程供應商的可見性近期已有顯著增加。

消息刺激英特爾股價急升，周五收報40.56美元，升10.28%。

郭明錤的帖文指，英特爾最快在2027年第二至第三季開始出貨，讓蘋果採用其18AP先進製程的最低階M處理器，但實際狀況須視取得PDK 1.0/1.1後的開發進展而定。

料對台積電影響不大

目前蘋果的最低階M晶片主要用於MacBook Air與iPad Pro，兩者在2025年的出貨量共計約2,000萬部。因MacBook Air的2026年出貨可能會被新款配備iPhone處理器的低價版MacBook所影響，故預期2026與2027年的最低階M處理器出貨量均在1,500至2,000萬顆。

他又指，最低階M處理器的訂單數量少，故對台積電的基本面與未來數年的領先優勢完全沒任何影響。不過，此訂單對蘋果與英特爾的意義重大。

蘋果、英特爾均有好處

他續指，對蘋果而言，除高度支持特朗普政府極力宣揚的「美國製造」政策外，雖可見未來仍需高度依賴台積電的先進製程，但仍須找到第二供應商以符合供應鏈管理所需。而對英特爾，取得蘋果先進製程訂單的意義，遠遠高於此訂單對營收與利潤的實際貢獻，雖然該公司在未來數年仍無法與台積電競爭，但這意味著IFS事業最壞將過，未來14A或更先進的製程，或將取得更多蘋果與其他一線客戶的訂單，長期展望轉為正向。

