大埔宏福苑五級火｜陳茂波促金融監管機構加強支援災民 寬鬆處理貸款 假日延長開放時間

商業創科
更新時間：20:18 2025-11-28 HKT
發佈時間：20:18 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級火｜財政司司長陳茂波下午召開金融監管機構統籌會議，商討加強對受大埔宏福苑火災影響居民的支援。會上陳茂波指示金融監管機構，加大力度協調和動員銀行、保險公司、強積金受託人等積極為居民提供協助。金管局與銀行公會按照有關指示，將提出進一步措施，詳情另行公布。

加大力度協調銀行、保險及強積金公司

政府表示，陳茂波指示包括更主動聯絡和接觸受影響的居民，了解他們的需要，並積極提供協助；在收到對服務、理賠等申請時，盡可能簡化申請手續，並酌情從速處理申請；寬鬆處理受影響人士的貸款、供款、保費等的延遲繳付；優先並簡化處理與遇難者相關的賬戶安排；建立跨金融界別聯絡合作機制，加強消息互通，理順和加速對受影響居民的支援等；以及周六周日延長當區銀行服務時間，方便居民。

財經事務及庫務局局長許正宇，以及金管局、保監局、積金局、證監會等主要負責人參與會議。

陳茂波：應本着體恤和同理心

陳茂波表示，受火災影響的居民正處於非常艱難的時刻，各金融機構應本着體恤和具同理心的態度，因應每個家庭的實際狀況和需要，採取更靈活和更具彈性的安排，酌情處理受影響居民的各項申請和需求，並主動為他們提供支援。

促銀行及險企後續階段亦持續支援

陳茂波在會議上特別強調，受火災影響居民在目前的迫切需要，是大家首要照顧好的事情，而在善後以及日後的階段，須高度重視對他們的持續支持和照顧，希望銀行、保險及其他金融機構也就此為受災居民提供持續的支持方案，以緩解未來可能出現的資金壓力。

保監局成立專責小組 身故賠償豁免死亡證

此外，保監局已成立專責小組，協調保險業界處理客戶的查詢和理賠工作，各保險公司亦正以不同方式為受影響人士作出援助，例如在保單服務方面，會優先處理索賠申請；加快賠償程序，如豁免申請身故賠償時所需的死亡證明；提供保費假期或延長保單繳款期限；提供保單貸款利息減免等。同時，保險公司亦會發放緊急現金援助、預付臨時住宿費用等。


 

↓即睇減息部署↓

