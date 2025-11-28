Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜Animoca Brands設加密貨幣錢包募捐 兌換港元100%予紅十字會

大埔宏福苑五級火｜本港Web3企業安擬集團（Animoca Brands）宣布，設立的兩個專用錢包地址，廣邀全球加密貨幣人士捐贈。Animoca Brands指，會錢包內的所有虛擬貨幣兌換成港元，並將所有款項捐贈予香港紅十字會，以支持救災和重建工作。 

Animoca Brands指，設立兩個錢包，市民可在12月2日前捐贈虛擬貨幣予以下錢包地址：

EVM相容鏈：0x56f747940cccc69d54fc9223d3dd57e42a98a2e2
Solana鏈：3hxNJNR3QacMzbW9gNG5kPhbFozXi4bkztDS2HE3XYef

12.3前收集捐款 將公開收據

Animoca Brands承諾將捐贈的代幣兌換成港元，承擔兌換過程中產生的所有手續費，並將兌換後所得港元100%捐贈予香港紅十字會的大埔火災緊急呼籲捐款。兌換及捐款將於12月3日進行，而為確保透明度，Animoca Brands將公布捐贈收據，列明最終募捐金額。

相關文章：各大機構捐款逾6.6億 李嘉誠基金會捐3000萬 中資企業至少捐4億

蕭逸：加密貨幣錢包旨在便利捐款

Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸表示，作為一家總部位於香港的公司，對大埔火災的悲劇深感痛心，現鼓勵全球幣圈人士，為數千名受災市民提供援助及重建資金。他指，有心人士可以透過直接向救援組織捐款，亦可以透過Animoca Brands設立的加密貨幣錢包進行捐贈，該錢包方便地接收流動性代幣。

