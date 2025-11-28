大埔宏福苑五級火｜Lalamove貨拉拉向政府援助基金捐600萬元 提供免費運送服務

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，逾千名居民家園被毀，社會各界企業熱心捐款救援。Lalamove/貨拉拉響應特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，向基金捐助600萬港元，支援受事件影響的家庭及善後工作，協助他們渡過難關。

該公司表示，昨日（27日）起已啟動為慈善機構及社福團體提供免費物資運送支援，及呼籲有意參與是次支援運送的司機夥伴進行登記，所有相關訂單費用將由 Lalamove 全額支付。

有意參與者可WhatsApp至「緊急支援熱線」： wa.me/85255268296

Lalamove/貨拉拉對宏福苑火災受影響的居民深表關切，並向全體參與救援的消防員、醫護人員及前線支援團隊致以最誠摯的敬意。將會持續了解事件發展，評估不同時期所需支援，盡力協助受影響居民度過難關。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜各大機構捐款逾6.6億 李嘉誠基金會捐3000萬 中資企業至少捐4億