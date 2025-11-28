Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜Lalamove貨拉拉向政府援助基金捐600萬元 提供免費運送服務

商業創科
更新時間：11:36 2025-11-28 HKT
發佈時間：11:36 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，逾千名居民家園被毀，社會各界企業熱心捐款救援。Lalamove/貨拉拉響應特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，向基金捐助600萬港元，支援受事件影響的家庭及善後工作，協助他們渡過難關。

該公司表示，昨日（27日）起已啟動為慈善機構及社福團體提供免費物資運送支援，及呼籲有意參與是次支援運送的司機夥伴進行登記，所有相關訂單費用將由 Lalamove 全額支付。

有意參與者可WhatsApp至「緊急支援熱線」： wa.me/85255268296

Lalamove/貨拉拉對宏福苑火災受影響的居民深表關切，並向全體參與救援的消防員、醫護人員及前線支援團隊致以最誠摯的敬意。將會持續了解事件發展，評估不同時期所需支援，盡力協助受影響居民度過難關。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜各大機構捐款逾6.6億 李嘉誠基金會捐3000萬 中資企業至少捐4億

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
51分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
5小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前