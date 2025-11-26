HGC環電指信奉「適者生存」 毋懼中移動購香港寬頻競爭 東南亞續拓光纖布局謀增長

本港電訊營運商HGC環球全域電訊行政總裁郭詠邦表示，同業香港寬頻（1310）獲中移動（941）收購後帶來的行業格局或有變化，但競爭一直都存在，而HGC信奉「適者生存」，將繼續有自身定位。他又指出，一直與通訊辦接觸，相信監管機構會「嚴正睇緊市場有無反壟斷。」

CEO郭詠邦：對通訊辦反壟斷監管有信心

郭詠邦指出，HGC與香港寬頻的市場定位一向有差異，包括HGC服務較多國際性企業客戶，而且會布局海外市場與據點，雙方不會突然正面競爭，故相信HGC「有位置可以企」。至於家居寬頻的競爭，他稱過去一直存在，而且HGC平均月費定價亦較對方低，不怕打價格戰，另外亦對通訊辦的反壟斷監管有信心。

HGC環球全域電訊行政總裁郭詠邦表示，HGC與香港寬頻的市場定位一向有差異，相信未來在市場繼續「有位置可以企」，亦不怕價格戰。

香港海底電纜樞紐流失 菲律賓完成接駁保服務

發展方面，HGC去年在菲律賓投資光纖基建，並連接香港，郭詠邦指，最主要的海纜系統已完成建設，並將有數千條分支可連接亞洲不同地點。他指出，近年亞洲區海底電纜減少連接香港，東南亞接點則不斷提升，有機會影響服務，「嚟緊一兩年香港剩返最多17條，新加坡向住40條進發，我哋唔可以坐喺度」，故HGC除了在菲律賓布局外，早前亦已收購一家有光纖建設牌照的馬來西亞公司，期待進一步沿著東南亞「黃金走廊」擴展樞紐，包括泰國、老撾、柬埔寨、越南等地，尋求業務增長。

東南亞研併購 輸出香港軟實力

郭詠邦續指，目前HGC並未停止物色收購項目，現時除了香港外，亦聚焦東南亞地區，主要看中當地經濟增長急速，以及文化與發展模式與香港相近，「用經驗、資金、關係，發揮香港軟實力行出去東南亞，呢樣唔失得。」

CFO指再融資順利 負債比率將大減

HGC正為銀行貸款進行再融資，財務總監江偉傑指出，目前進展順利，暫時維持原有融資規模，息率將較上一筆為低，其財務往績及未來計劃繼續獲銀行認同。他續指，現時該公司負債比率水平與上市公司同業相若，並預計未來將顯著降低。

HGC資料顯示，今年首9個月的一站式托管服務毛利7550萬元，按年增長7.4%，而網絡安全業務毛利1590萬元，大增53%，而頻寬亦持續提升。