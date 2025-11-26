Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果料相隔逾10年再成全球手機一哥 受惠新iPhone熱賣及換機潮

商業創科
更新時間：10:31 2025-11-26 HKT
發佈時間：10:31 2025-11-26 HKT

市場研究公司Counterpoint Research指出，受惠於新款iPhone系列的成功發布及消費者升級設備熱潮，蘋果公司在十多年來首次重新奪回全球最大智能手機製造商的寶座。

據彭博報道，今年9月推出的iPhone 17系列在美國及中國都取得巨大成功，吸引了更多人升級換代，令其在中美市場銷售按年增幅均達兩位數。研究人員又補充，中美貿易緊張局勢緩和及美元貶值，均提振了新興市場的購買力，同樣令蘋果從中受益。

蘋果市佔率料達19.4%

Counterpoint數據顯示，2025年iPhone出貨量預計增長10%，而三星出貨量增幅料為4.6%。期內，智能手機市場整體料增長3.3%，其中蘋果預計佔據19.4%的市佔率，並為公司自2011年以來首次位居榜首。

「除了iPhone 17系列在市場上的極佳反響之外，推動上調出貨量展望的關鍵因素在於換機周期正接近拐點，」

料維持領先地位至2029年

Counterpoint分析師Yang Wang表示，除了iPhone 17系列在市場上的極佳反應之外，推動上調出貨量展望的關鍵因素在於換機周期正接近拐點。在新冠疫情買機潮期間的消費者，在正進入更新換代階段；此外，2023年至2025年第二季期間，二手iPhone銷量達3.58億部，這些用戶未來幾年也有可能升級到新款iPhone。

展望未來，Wang認為蘋果將進一步擴大領先優勢，即將於2026年推出的可折疊iPhone和價格更親民的iPhone 17e都將有助於提升銷量。因此，Counterpoint預計蘋果至2029年將一直保持全球第一大手機銷售商地位。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前