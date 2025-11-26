蘋果料相隔逾10年再成全球手機一哥 受惠新iPhone熱賣及換機潮

市場研究公司Counterpoint Research指出，受惠於新款iPhone系列的成功發布及消費者升級設備熱潮，蘋果公司在十多年來首次重新奪回全球最大智能手機製造商的寶座。

據彭博報道，今年9月推出的iPhone 17系列在美國及中國都取得巨大成功，吸引了更多人升級換代，令其在中美市場銷售按年增幅均達兩位數。研究人員又補充，中美貿易緊張局勢緩和及美元貶值，均提振了新興市場的購買力，同樣令蘋果從中受益。

蘋果市佔率料達19.4%

Counterpoint數據顯示，2025年iPhone出貨量預計增長10%，而三星出貨量增幅料為4.6%。期內，智能手機市場整體料增長3.3%，其中蘋果預計佔據19.4%的市佔率，並為公司自2011年以來首次位居榜首。

「除了iPhone 17系列在市場上的極佳反響之外，推動上調出貨量展望的關鍵因素在於換機周期正接近拐點，」

料維持領先地位至2029年

Counterpoint分析師Yang Wang表示，除了iPhone 17系列在市場上的極佳反應之外，推動上調出貨量展望的關鍵因素在於換機周期正接近拐點。在新冠疫情買機潮期間的消費者，在正進入更新換代階段；此外，2023年至2025年第二季期間，二手iPhone銷量達3.58億部，這些用戶未來幾年也有可能升級到新款iPhone。

展望未來，Wang認為蘋果將進一步擴大領先優勢，即將於2026年推出的可折疊iPhone和價格更親民的iPhone 17e都將有助於提升銷量。因此，Counterpoint預計蘋果至2029年將一直保持全球第一大手機銷售商地位。