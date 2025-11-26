惠普擬用更多AI工具減成本 2028財年底前裁員最多6000人

據彭博報道，惠普公司公佈本年度盈利展望低於市場預期，並表示將通過使用更多人工智能（AI）工具，2028財年底前裁員4,000至6,000人。

稱為確保公司保持競爭力

基於有關措施，公司預計到2028財年底前每年將節省10億美元。集團行政總裁洛雷斯表示，節省的成本將來自於惠普將AI工具應用於產品開發、客戶支援、銷售和製造等領域，又指「為了確保公司保持競爭力，我們必須這樣做」。

惠普在聲明中表示，裁員將導致約6.5億美元的重組費用，其中約2.5億美元在2026財年（始於11月1日）產生。 截至2024年10月，公司員工人數約為5.8萬人。剔除重組費用等項目後，公司估計全年每股盈利為2.9至3.2美元，市場則平均預期為3.32美元。

報道提到，惠普3年前也曾推出一項同樣旨在裁減4,000至6,000個職位的成本削減計畫；當時公司擁有約61,000名員工。惠普表示，該計劃最終節省了22億美元。