領益智造擬來港上市 進軍AI服務器、機械人等新賽道

據星島環球網報道，11月20日，果鏈企業廣東領益智造股份有限公司（002600.SZ）向港交所遞交H股上市申請，正式推進「A+H」雙資本平台布局。作為中國精密器件制造龍頭，領益智造為蘋果、華為、三星等科技巨頭提供核心材料、精密功能件、模組及精品組裝服務，覆蓋手機、AI眼鏡、服務器、光伏、汽車等多個領域。面對舊業務增長放緩、毛利率下滑的挑戰，領益智造近年加碼了AI服務器、機器人、汽車等新賽道，試圖開辟增長新空間。

毛利率承壓

領益智造由曾芳勤創辦，2018年通過反向收購借殼江粉磁材登陸A股。截至目前，曾芳勤及一致行動人持股58.64%，她同時擔任公司董事長、董事兼總經理。目前，領益智造業務劃分為AI硬件（含AI終端設備、機器人、企業級商用服務器）、汽車及低空經濟、其他業務（以清潔能源為主）等三大板塊，其中AI硬件是核心收入來源，2025年前三季度貢獻87.6%營收。

領益智造的AI硬件業務包括了AI終端、機器人和企業級服務器三大類別。其中AI終端以手機、筆記本電腦、AI眼鏡和XR設備、可折疊設備等產品為主，領益智造為這些產品提供金屬中框、電池殼體、按鍵、支撐板、均熱板等結構件，客戶包括前十大手機品牌、主流折疊屏設備品牌、主流AI眼鏡及XR設備品牌。

根據弗若斯特沙利文數據，以2024年收入計，領益智造在全球AI終端設備高精密功能件市場排名第一，在該領域高精密智能制造平台市場排名第三。

近兩年，受光伏、新能源車行業競爭加劇，以及新業務處於培育期、盈利能力較弱等影響，領益智造毛利率持續承壓，出現增收不增利現象。2024年，領益智造營收442.6億元（人民幣，下同），按年增長29.6%；凈利潤17.6億元，按年下降12.6%；毛利率按年下滑4.3個百分點至14.4%。

2025年前三季度，領益智造業績狀況雖略有好轉，但毛利率回升乏力：營收375.9億元，按年增長19.3%；凈利潤19.7億元，按年增長39.6%；毛利率也回升至15.7%。

押注新賽道

領益智造將此次H股IPO募資重點投向AI相關領域，包括擴大AI服務器電源產能、加強具身智能垂直整合能力、購置先進自動化設備擴充產線、收購AI相關資產等，以完善服務器、機器人、汽車等領域的產業鏈布局。

服務器業務方面，領益智造主要聚焦在散熱產品和電源設備上，今年9月，領益智造憑借散熱技術晉升為AMD核心供應商。

機器人方面，領益智造宣言要成為全球TOP3的具身智能硬件制造商，可提供全身結構件的全工藝生產加工方案，提供伺服電機、驅動器、減速器、 靈巧手、關節模組、高功率充電、散熱模組等核心零部件，具備人形機器人整機ODM能力。根據過往披露，領益智造目前為智元機器人、星塵智能、BrainCo、特斯拉機器人等提供產品。

值得注意的是，領益智造在大多數業務線上都定位為一家供應鏈企業，但在人形機器人業務上卻開始探索推出自有品牌，但這些產品主要是應用在工業和商業場景，作為搬運、組裝、展示等用途。

就在前不久的「中國科技第一展」高交會上，領益智造攜多款自主研發具身智能機器人及核心硬件亮相，向外界展示其人形機器人ODM的能力。

汽車業務則是領益智造2021年新拓的板塊，隨著不斷地收購擴張，逐漸從Tier2向Tier1（整車廠一級供應商）跨進，其已具備了動力電池結構件產品能力。

10月底，領益科技宣布擬以24億元現金收購浙江向隆96.15%股權，以此獲得汽車等速驅動軸、傳動軸等零部件生產能力。此外，公司還正在收購汽車內外飾件核心供應商江蘇科達。

根據招股書，領益智造汽車及低空經濟板塊業務收入從2022年的約10億元增長至2025年前三季度的20億元，正處在快速增長期，但對整體業務的貢獻度依然只有5%。

資金池「見底」

在港交所利好政策推動下，今年立訊精密、藍思科技、歌爾股份等「果鏈」巨頭紛紛遞交港股招股書，以進一步拓寬國際融資渠道。其中藍思科技已成功實現A+H布局。領益智造也希望趕上這一班順風車。在遞交港股IPO申請前一周，領益智造甚至主動終止了一項已過會的重大資產重組。

此前領益智造擬通過發行可轉債及支付現金的方式，以3.32億元收購江蘇科達66.46%股權，並募集不超過2.07 億元配套資金。11月7日，領益智造宣布主動撤回方案，重訂交易對價並改為全現金收購，並因此不再構成重大資產重組。

市場分析認為，調整原因主要是發行可轉債會稀釋股權、增加IPO審批覆雜度，且原方案可轉債定價6.50元/股（6月發布草案，較當時均價折價 20%），與當前公司15元/股左右的股價差距較大，繼續執行將顯著損害股東利益。

持續的收購動作讓領益智造資金池逐漸見底。2025年三季度末，領益智造現金及現金等價物僅36.65億元，而短期借款從年初的31.95億元增至73.30億元，現金資產與短期債務存在缺口。

截至11月25日收盤，領益智造股價報收13.41元/股，漲2.76%，總市值達979.74億元。

《星島》見習記者 屈慧 廣州報道