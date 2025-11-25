Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新加坡國家AI計劃放棄Meta模型 轉向阿里旗下通義千問

更新時間：16:24 2025-11-25 HKT
發佈時間：16:24 2025-11-25 HKT

據內媒報道，新加坡國家人工智能計劃（AISG）正進行一次重大戰略調整，在其最新東南亞語言大模型項目中放棄Meta模型，轉向阿里（9988）旗下通義千問（Qwen）開源架構，標誌着中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關鍵擴張

Llama模型處理區域性語言不佳

報道指出，AISG今日（25日）宣布推出的「Qwen-SEA-LION-v4」模型，在一項衡量東南亞語言能力的開源榜單上迅速佔據首位。

報道又提到，此前以Meta的Llama系列為代表的開源模型，在處理印尼語、泰語和馬來語等區域性語言時表現不佳，嚴重制約本地化AI應用的開發效率與性能。

