國泰航空10月載客量升逾29% 快運運力增34% 「密切留意日本旅遊需求」

國泰（293）公布10月客運及貨運量數據，期內國泰航空和香港快運，月內合共接載逾320萬人次旅客，按月增加21%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，將持續擴展全球航線網絡，料國泰航空聖誕旅遊旺季預訂保持強健，而香港快運會密切留意前往日本的旅遊需求，貨運需求將保持強健。

國泰航空10月載客率達86%

國泰航空指，10月載客量按年增加29%，至260.4萬人次；可用座位公里數按年增加26%。劉凱詩稱，10月客運需求殷切，受惠於國慶黃金周及中秋節等多個假期，月初內地休閒出行需求顯著增長。她續指，香港與內地接連舉行如廣交會、秋季電子產品展及中國玩具展等大型展覽，吸引來自多個長途市場的入境旅客，前艙需求明顯增長；休閒及商務旅遊需求同樣穩健，令國泰航空10月的載客率高達86%，創近年來同月新高，料未來聖誕旅遊旺季的預訂保持強健，來自北美、英國及其他歐洲地區探訪親友的入境旅客將顯著增加。

香港快運載客量增32%

香港快運方面，國泰指，10月載客量逾68萬人次，按年增32%，首10個月載客量按年增31%；上月可用座位公里數則增加34%。劉凱詩表示，受國慶假期強健需求帶動，香港快運載客量與運力的增長近乎同步，整體載客率僅略低於2024年同期的水平，將並會密切留意前往日本的旅遊需求，同時專注於促進整體網絡的需求。

劉凱詩：貨運需求將保持強健

貨運方面，國泰表示，國泰貨運於10月載貨量按年升6%達15.1萬公噸，可用貨物噸公里數按年增加8%；在2025 年前十個月，載貨量按年增加了10%。劉凱詩表示，「國泰—鮮貨運送」方案需求穩健，主要受到東南亞和大洋洲新鮮農產品運往香港，以及南美冰鮮三文魚運往中國內地的推動，而「國泰優先運送」方案在東南亞及粵港澳大灣區亦錄得穩健增長，反映在節日和年終促銷期間，具時效性的貨物運輸需求上升。

劉凱詩預計，今年貨運旺季餘下時間需求將保持強健，載運量持續偏高，尤其是在主要貨運航線上。