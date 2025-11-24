龍昇夥寧德等右軚換電的士「紅旗E-QM5」明年到港 全車盛惠28.8萬元 99秒極速換電

龍昇集團控股（6829）旗下龍昇新能源宣布，與多家合作夥伴達成戰略合作，將於香港推出全球首款右軚版可換電新能源的士「紅旗E-QM5」。新車主打99秒極速換電技術，計劃2026年4月起交付，現已接獲約300部意向訂單。龍昇目標在5至6年內，推動全港約6000部的士升級為換電式電動的士，佔總數三分之一，並配套建設約30個換電站。

兩銷售方案 車殼收費18.8萬

是次合作夥伴為電池公司寧德時代（3750）旗下「時代電服」、汽車進出口公司「一汽進出口」，以及充換電營運公司時代小桔。龍昇指，「紅旗E-QM5」提供兩種銷售方案，包括整車購買，售價28.8萬元，含電池及價值8.2萬元禮包，涵蓋全年免費換電與延長電池保養；以及電池租用方案，車殼售價18.8萬元，首年電池月租優惠價999元。

的士司機日均換電1至2次

新車搭載的換電系統可在99秒內完成極速換電，電池滿電狀態可行駛500公里，足以滿足的士司機日常營運需求。龍昇新能源首席執行官黃釗指出，的士司機日均約需換電1至2次，每個換電站將配備至少13塊電池循環使用，確保服務不中斷。

本港明年底8個換電站

龍昇將為「紅旗E-QM5」項目，在香港建立換電站及網絡鋪設。黃釗表示，目前粉嶺及青衣換電站已經落成，馬鞍山站即將動工，預計2026年3月前將有3個換電站投入服務，明年底增至8個，至2027年全港將設立不少於14個換電站。

按照規劃，初期每個換電站可服務100輛換電車，預計排隊時間不超過10分鐘。黃釗強調，為確保服務質素，不會盲目擴充訂單量，必須確保換電站數量足夠，避免因站點不足導致排隊時間過長。

四方戰略合作

換電的士司機料年省27萬

據該公司測算，扣除政府電動的士資助後，選擇租電模式的車主最少可節省12萬元。若以全年營運成本計算，相比傳統燃油的士，換電的士司機最高可節省27.4萬元。

2027年起擬收月費4999元

龍昇計劃自2027年起，換電服務將推行會員制月費模式，定價每月4999元。黃釗表示，此定價與現時石油氣的士營運成本相若，往後還將推出按用量收費及批量折扣方案，並兼容多款私家車換電需求。

售後服務方面，車輛提供5年50萬公里原廠保養，並可延長至80萬公里。目前香港已有10個特約維修點，位於荃灣的萬尺維修中心將於2026年2月開業。