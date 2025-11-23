小米澄清「電池生產線起火事件」 非電池有設計缺陷

近日網傳「小米汽車工廠內電池生產線起火」 後，小米（1810）發言人在微博發文澄清，有關事件發生於2024年小米汽車工廠電池車間的生產設備調試優化過程中，操作人員在手動模式下調試操作失誤，使得AGV（自動導引車）上托運的電池包與設備發生磕碰，電芯被劃傷，從而造成該電池包短路引起明火，火情極小，未波及其他生產區域，且未造成人員受傷。同時，小米呼籲大家「不信謠、不傳謠，對假網路資訊堅決說不」。

帖文指出，事件確實是生產流程調試工作中的偏差，但並非電池本身有設計缺陷、材料問題或製造瑕疵；而小米汽車所有車型電池包均堅持超高標準開發，小米SU7、小米YU7電池均符合電池國標相關要求。

已查證「電池車間事件牆展示」

此外，同期網絡還流傳一則所謂「電池車間事件牆展示」影片。小米發言人表示，查證確認相關圖片是2024年初，電池車間相關設備在「最初調試」期間的檢測驗證問題管理看板，且相關問題在量產階段之前均已解決。

發言人提到，在工業生產領域，新產線、新設備安裝調試初期都會進行大量測試、驗​​證、磨合，以充分發現問題、磨練團隊，正是透過不斷解決這些問題，才使得設備驗證、產線磨合達到成熟狀態，再投入正式生產。因此，對於產品的正式生產和質量沒有任何影響。