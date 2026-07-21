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蔡思貝《功夫女足》扮盲彈出  《東周刊》獨家直擊陪笑狂冧老闆  展「人肉發電機」本色

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-07-21 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-21 HKT

現年35歲的蔡思貝，當選2013年港姐亞軍入行，之後備受力捧，並於2020年憑《踩過界2》的「趙正妹（癲姐）」一角，成功榮登「視后」。可惜，她屢與圈中男星傳出緋聞，因而遭網民負評不斷，令星途裹足不前。至今年3月約滿TVB後，她毅然決定離巢向外闖。

蔡思貝《功夫女足》搶鏡

近日，蔡思貝因有份參演周星馳（星爺）執導的新戲《功夫女足》，並獲得星爺點名大讚，而備受注目。不過，失去TVB這棵大樹遮蔭，她除不能夠像以往般吊高嚟賣外，還需要主動出擊爭取。日前，本刊就拍到，出席活動時，她不停陪笑狂冧本地足球隊的球班主兼娛樂機構的老闆王至尊，令對方開心不已。昔日，「人肉發電機」外號的她，果然名不虛傳！

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王至尊背景猛料

日前，蔡思貝獲邀出席一個頂級球星實戰球衣的展覽，而這個活動的搞手正是近年足球界、音樂界的新貴王至尊（Jim）。據悉，Jim的背景相當猛料，既是公民足球隊的班主兼球員，同時又擔任至尊足球隊的主席，被球員尊稱為「王老闆」。

蔡思貝主動出擊爭取機會

昔日，有TVB大樹好遮蔭，但現時仍處於單打獨鬥的蔡思貝，當然要主動出擊爭取機會。現場所見，她除了與男粉絲玩「心心相印」手勢之外，又施展口技𠱁到一名猛男嘟晒嘴。當與王老闆相聚時，她不單止表現得必恭必敬；期間，對方發表偉論時，她還乖乖地站着聆聽，更不停陪笑，令到現場的氣氛非常融洽愉快，而王老闆全程笑逐顏開。

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