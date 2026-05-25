側田新女友疑曝光黐實漫步 長髮女伴身材火辣玲瓏浮凸 曾稱北京三線歌手賺多過香港十倍

49歲的歌手側田，近年將事業重心全面轉往內地，並密密開騷，人氣依然不減。前晚（23日）他在廣東清遠舉行《再一起COME TOGETHER》世界巡迴演唱會，吸引大批歌迷到場支持。不過在演出前夕，有網民於當地商場巧遇側田，更野生捕獲他與一位身材火辣的長髮索女同行開餐，引起網民熱議。兩人在茶餐廳甜蜜用餐，更在商場內並肩漫步，享受二人世界，照片在社交平台曝光後隨即引發熱烈討論，有眼利粉絲認出該名索女正是側田的現任女友，大讚兩人外型匹配，互動甜蜜。

側田開騷前拖長髮美女撐枱腳

從網民分享的照片可見，側田當日打扮型格又帶點休閒，他頭戴招牌Cap帽，身穿深藍色直條紋寬鬆短袖襯衫，內搭白色T恤，下身配以一條白色休閒長褲和運動鞋，顯得輕鬆自在。坐在他身旁的女伴外型亦相當吸睛，她擁有一頭烏黑濃密的長髮，膚色白皙且五官精緻。兩人在充滿港式風味的茶餐廳內開餐，無懼旁人目光。吃飽後，兩人並肩在商場內漫步，同行雖然有工作人員，但眾人都非常「識做」，刻意騰出空間及保持距離，讓側田與女方盡情享受「二人世界」。

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側田先後與林苑及韓籍女友拍拖

側田於2005年出道，一度在樂壇爆紅，但其豐富的情史同樣備受關注。除了與楊千嬅傳過緋聞外，於2006年初，他被傳媒拍下在緋聞女友林苑家中出沒，更拍得側田在家沒有戴帽，頭頂頭髮稀疏的照片。到了2008年，有指側田在朋友聚會中結識了有「翻版楊千嬅」之稱的模特兒曾雪華（Eugene），更傳只用了三個月成功奪得芳心。隨後側田迎來第二位公開承認的韓籍女友趙慧仙。兩人於09年同遊迪士尼令戀情曝光，翌年側田大方認愛，表示已達談婚論嫁階段，更將事業基地移師到北京，可惜他在2014年突然自稱已經恢復單身，正式與韓籍女友分手。

側田曾發表「北京三線歌手」論惹負評

近年側田經歷過人生低潮，他曾在2022年於香港開音樂會時透露，2019年因被利用和背叛，險跳河輕生，因此決定離開香港，移居泰國過新生活。重新振作後，他將事業重心全面轉向內地市場。其實早於2010年，側田就曾發表過著名的「北京三線歌手」論，當時他直言：「在北京當個三線歌手，肯定比我現在賺的多十倍。我不明白為甚麼有人覺得香港市場重要。」這番言論在當時引起不少爭議。如今，側田不僅事業迎來第二春，在內地巡演場場爆滿，身邊又有身材惹火的女友，可謂事業愛情兩得意。

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側田情史萬分精彩：