側田現身《唱錢》挑戰AI唱功翻紅 重溫與曹格動武、脫髮、避走內地爭議 曾自爆下體長度？

千禧年代實力派唱作人側田一度在幕前消失多時，直到近年才間中現身開騷，以歌會知音。近日TVB節目明星版《唱錢》，吸引多位圈中人成為挑戰者，連側田也想捧走3萬元現金獎，在節目中挑戰自己的經典歌《命硬》，引起網民熱議。

側田如失敗零藉口

側田在昨晚（28日）的節目中五度挑戰歌曲，包括《天才與白痴》、《祝君好》、《風繼續吹》、《數字人生》及自己作品《命硬》。側田笑言為挑戰AI實測系統，鑽研出「機械式唱腔」、「假音」過關，當得悉要挑戰自己經典歌《命硬》時，還豪言：「如果我衰呢首，我真係退休喇可以」，又又稱歌曲是自己創作因此沒有失敗藉口：「我寫呢首歌嘅時候我仲未入行，所以好多火呢首歌。」

側田挑戰被譽為魔王級的林子祥金曲《數字人生》時，技驚四座，更一度唱到要除衫，又試過閉眼狂飆歌詞，實力震撼全場。最終側田在1分56秒的《數字人生》，成功以綜合94.1%的高分過關，拍子準確度更高達98.1%。側田最後為家庭觀眾爭取30,000港元現金獎。

側田實力有目共睹

不少網民於節目後在網上討論，直言「樂壇欠他一個交代」，網民大讚側田有實力，又希望他可以開屬：「側田這一集《唱錢》是最好睇的」、「側田唱歌冇難度！他是有料的人」、「呢啲咪叫唱功囉，乜嘢真音假音乜嘢音都用晒出嚟，呢集完全係教學版，真係好正呀」、「好正！幾時開演唱會？」等。

49歲原名羅定偉的側田（Justin）在美國出世，兩歲時隨家人回港，中學時再返美國完成大學課程，曾在Yahoo做網頁設計員。側田出身自音樂世家，三叔為香港著名的編曲、監製及爵士樂鋼琴手羅尚正（Ted Lo），經三叔羅尚正介紹認識雷頌德，開始參與幕後創作歌曲工作，為陳慧琳、衛蘭的專輯擔任唱片監製。

側田曾傳戀林苑

側田其後獲「金牌經理人」黃柏高賞識，從幕後走到幕前，2005年出道便火速走紅，橫掃各大頒獎禮的新人獎，並在翌年於紅館舉行個人演唱會。但側田自成為歌手一直戴帽示人，卻在2006年初被雜誌拍下脫帽的光頭照，見到側田頭髮稀疏，出現「地中海」及「M字額」，加上當時的新晉女歌手林苑更身處側田寓所，事件引起軒然大波。

側田與曹格街頭爭執動武

側田於2009年又曾與同為歌手的好友曹格在街頭發生爭執：被發現在中環的酒吧消遣時，曹格與人起衝突繼而動武，側田在旁勸交，二人其後登上的士，曹格突然落車，揮舞鋒利路牌圖施襲，側田疑被踢中下體受傷。側田自2011年在紅館舉行第三次演唱會後，便暫別香港樂壇，移居內地發展。此外，側田曾與郭偉亮（Eric Kwok）、劉浩龍在YouTube頻道互訴心事，側田兩杯落肚後，露出好色本性，自爆下體長度不長：「其實我就X細X袋大。」被人講足多年。

