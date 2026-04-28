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「金牌監製」鍾澍佳成佘詩曼最強推手  《東周刊》獨家爆豪住1億元獨立屋  戴名錶揸靚車名利雙收

即時娛樂
更新時間：10:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-28 HKT

TVB四屆「視后」、今年50歲的佘詩曼（阿佘），近年孭飛的無綫劇集，由《新聞女王》系列到熱播中的《正義女神》，不單止皆獲得高收視，還成為城中熱話，更令她人氣急升，跟着商演、廣告、品牌代言自動送上門，名利雙收！

鍾澍佳戴名錶揸靚車

阿佘事業再起飛，全靠背後有一個「金牌監製」鍾澍佳（佳導）作後盾。這些年，佳導擔任監製的劇集均叫好叫座，並成功令蝕足7年的TVB，於去年轉虧為盈，難怪備受重用，兼人工十級跳。現時，貴為TVB副總裁（戲劇合拍）的他，除了手戴潮人至愛的名錶Rolex Daytona ，出入揸英國頂級名車Bentley之外，住所更是1億元的臨海獨立屋等，非常之巴閉！

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鍾澍佳：TVB超級大紅人

其實，佳導最為外界矚目的，肯定是令連續7年虧損、陷入財政低谷的TVB，憑着去年《新聞女王2》播出後，帶來的各項收益，成功轉虧為盈，並且淨賺5千萬港元，所以他亦搖身一變成為TVB的超級大紅人。

鍾澍佳住億元獨立屋

在電視圈已打滾41年的佳導，於19歲加入TVB，由助理編導做起，曾擔任編導、高級編導，期間執導過《卡拉屋企》、《天地男兒》、《壹號皇庭》等經典作品。現時位高權重的佳導，不單止擁有名錶和名車，就連住所也越住越豪。前年3月，他與老婆聯名持有的大埔比華利山別墅，以1,828萬元沽出後，隨即豪擲1億元購入馬鞍山的臨海獨立屋。這間屋的實用面積連花園、天台及平台，合共約6千呎，正合佳導兩夫妻連同3名小朋友一起居住；而他的鄰居亦大有來頭，分別有理文造紙的李氏家族及「牛下女車神」李慧詩。

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