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《東周刊》獨家爆姚子羚密會富商陳文俊 親回真實關係 與雪梨兒子徐偉棟仲了解緊？

即時娛樂
更新時間：15:40 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:40 2026-03-24 HKT

現年45歲的TVB花旦姚子羚，被最新一期《東周刊》獨家直擊，撇下緋聞男友徐偉棟，與一名型男富商陳文俊（Rocky）在銅鑼灣夜蒲，被揣測與徐偉棟的姊弟戀亮起紅燈。姚子羚今日（24日）就最新緋聞以及跟雪梨兒子徐偉棟的進展回覆《星島頭條》。

姚子羚：識咗廿幾年嘅朋友

對於被指與Rocky打友誼波態度親暱，是否有發展空間，姚子羚今日（24日）透過短訊回覆《星島頭條》指：「佢係我識咗二十幾年嘅朋友，佢個匹克球場開張去支持一下！」問到會否影響與徐偉棟關係？會否繼續深入了解？姚子羚表示：「做得我朋友嘅全部都會了解我。」

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姚子羚新緋聞男友為匹克球總會會長

根據最新一期《東周刊》獨家報道，姚子羚與Rocky在晚飯後一同進行了時下流行的匹克球雙打。期間，身為「中國香港大連排匹克球總會」會長的Rocky，親手捉住初學的姚子羚的手進行指導，二人表現得非常投契，不時交頭接耳，姚子羚更被指流露出欣賞的眼神。他們大獲全勝後，再移師到酒吧慶祝，舉止親密，直到深夜11時一同乘的士離開，被指已將與徐偉棟的「姊弟戀」緋聞拋諸腦後。

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姚子羚與徐少強兒子徐偉棟拍拖？

姚子羚與徐少強兒子徐偉棟因合作無綫劇集《狀王之王》而傳出「姊弟戀」。當時二人被拍到撐枱腳，姚子羚更大讚對方是好男仔，表示有發展空間。不過，早前姚子羚被問到會否到男方家拜年時，就表示對方沒有邀請她，更將關係從「了解中」降溫至「友情」，言談間似在暗示兩人感情生變。 

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