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姚子羚夜蒲秘會富商 被《東周刊》獨家直擊打Pickleball舉動親密 與徐偉棟姊弟戀告急

即時娛樂
更新時間：10:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-24 HKT

現年45歲、入行24年的姚子羚被最新一期《東周刊》獨家直擊撇下緋聞男友徐偉棟，與一名型男富商陳文俊（Rocky）在銅鑼灣夜蒲。當晚，姚子羚與Rocky晚飯後，轉往餐廳樓上進行時下流行的匹克球(Pickleball)雙打。初學的姚子羚獲球技精湛的Rocky親手捉手指導，期間她不時流露心心眼，二人更越玩越投契，頻頻交頭接耳，最終大獲全勝。賽後，二人移師酒吧區慶祝，暢飲間舉止親密，至晚上11時更雙雙乘的士離開，似乎將與徐偉棟的「姊弟戀」拋諸腦後。據悉，這位型男富商陳文俊是「中國香港大連排匹克球總會」會長，正積極推廣該運動，並希望建立明星匹克球隊。

姚子羚與徐偉棟姊弟戀告急？

姚子羚與徐少強兒子徐偉棟的「姊弟戀」似乎亮起紅燈。去年初，兩人因合作劇集《狀王之王》而撻著，被媒體拍到一同飲茶、逛超市並返回女方香閨，關係不言而喻。雙方事後均對外大讚對方，承認正在「了解中」。然而，早前姚子羚被問及會否到男方家拜年時，她卻表示對方沒有邀請，更將關係從「了解中」降溫至「友情」，言談間暗示感情生變，為這段關係的未來添上變數。

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姚子羚曾與「的士邦」談婚論嫁

回顧姚子羚的演藝生涯，自2002年奪得《TVB8全能主持比賽》冠軍後便平步青雲，更在2015年勇奪「最佳女配角」，奠定花旦地位。事業得意，她的情史也同樣精彩。最為人熟知的是與「的士邦」鄭子邦的戀情，兩人一度同居並到達談婚論嫁的階段，惜最終於2018年結束三年情。其後，她曾捲入與夜場董事楊偉文（Raymond）的桃色風波，被指戀上當時尚未完成離婚手續的Raymond，雖然後證實並非「小三」，但事件揭出男方複雜的感情狀況，姚子羚亦迅速斬斷情絲。

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徐偉棟去年傳戀姚子羚？

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