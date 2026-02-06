娛圈「億萬富家女」晒英國超級豪宅 巨型衣帽間落地玻璃盡顯氣派 曾招惹爆肌戇男想食天鵝肉

37歲的崔碧珈，出名身材惹火澎湃，被封為「人間最強Body」，早前她被大隻港男Rocky鄭健樂貼上合照，並寫明與Anita Chui在戀愛中，但崔碧珈馬上否認戀情，原來只是Rocky一廂情願。Rocky主動出擊想食「天鵝肉」，除了因為崔碧珈天使外貌、魔鬼身材，亦跟女方近年越來越富貴不無關係，近日崔碧珈在ig分享了自己在英國的豪宅，豪華寬敞，淺木色系暖和而不俗套，足證崔碧珈有錢有品味。

崔碧珈曬英國豪宅低調奢華

近日崔碧珈在ig限時動態，分享了她在英國豪宅的內部短片，全屋以溫暖的木系元素作為主調，從地板、牆身，到衣帽間的層架和特色房門，均採用了統一的淺木色系，營造出強烈的空間感和和諧統一的視覺效果，完美演繹了現代歐陸風格中的低調奢華。其後崔碧珈帶大家參觀她的偌大睡房及衣帽間，內部間隔分明，設有大量的掛衣空間，收納功能極強。至於飯廳則擺放著一張型格的圓形餐桌，配上舒適的座椅，旁邊更有落地大玻璃窗，將戶外庭院的綠意和陽光引入室內，崔碧珈這間「Dream House」，令人又羨又妒。

崔碧珈坐頭等艙飛杜拜炫富

崔碧珈以火辣身材見稱，於24歲時獲前經理人黃柏高和導演錢國偉賞識主演電影《辣警霸王花》，而為人認識。崔碧珈出身富裕家庭，父親從事金融生意，近年崔碧珈將事業重心由香港轉至外地，除了做幕前演出，亦出任電影監製，而且生活越來越富貴，不但曾曬出坐頭等艙去杜拜旅行，豪華專車接送，平日她喜愛出入高級餐廳，不時購買名牌炫富，她曾透露打算在法國置業，方便她兩邊飛工幹，想不到最近在英國置業，過著奢華生活的她，跟追求者Rocky可說一天一地。

港男鄭健樂上載合照想食天鵝肉

崔碧珈跟吳浩康分手後，一直沒有戀情傳出，近年專注於工作，身兼演員、歌手兼製作人，非常忙碌。直至近月《香港先生》「健力組」冠軍鄭健樂Rocky，忽然上載二人健身及用餐的合照，並將Facebook更新狀態為「戀愛中」，又直接標籤崔碧珈，美女與野獸的組合，震驚娛樂圈。但崔碧珈隨即否認戀情，其後更在社交平台發文，指「有人」不停主動加她身邊朋友，要求對方「搵過其他目標繼續裝單純啦」。「父女戀」極速玩完，Rocky變成一廂情願想食天鵝肉，二人再見不是朋友。

