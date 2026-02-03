鍾鎮濤懶理前妻章小蕙炮轟 《東周刊》獨家直擊阿B拖囡囡歎茶檔 范姜變「電燈膽」

現年72歲的「阿B」鍾鎮濤，近日無端再成新聞人物。其前妻章小蕙早前在訪問中重提30多年前的婚姻，坦言後悔當年「戀愛腦」結婚，更稱曾被阻撓探望子女，引起熱議。然而，對於前妻掀起的風波，鍾鎮濤似乎懶得理會。最新一期《東周刊》獨家直擊他與現任妻子范姜及19歲女兒鍾懿，一家三口現身中環的露天茶檔，享受平民化的天倫之樂。席間，鍾鎮濤對女兒呵護備至，與前妻的隔空指控形成強烈對比，盡顯幸福滿瀉的家庭生活。

鍾鎮濤享天倫樂

當日下午約三時，一身休閒服、頭戴粉紅色棒球帽的鍾鎮濤，與妻女在茶檔輕鬆用餐。雖然鍾鎮濤已年屆72，但無論樣貌與身形都保養得宜，星味不減。身旁的愛女鍾懿則穿上貼身冷衫，盡顯玲瓏浮凸的好身材，加上甜美樣貌和一對小酒窩，青春可人。一家三口用餐時有說有笑，氣氛融洽溫馨。鍾懿表現得相當「黐身」，不時挨向爸爸的肩膀撒嬌，冧得鍾鎮濤笑不攏嘴。而這位「前世情人」的魅力顯然無法擋，鍾鎮濤亦父愛爆棚，時而搭著女兒的肩膀，時而輕攬她的纖腰，場面溫馨。飯後，由范姜負責結帳，並與店家熱情地寒暄，看來是熟客。離開時，鍾鎮濤更直接拖著女兒鍾懿的手漫步，親密無間的模樣，讓一旁的范姜彷彿成了「電燈膽」，父女情深，不言而喻。

相關閱讀：鍾鎮濤章小蕙30歲女兒高調公開戀情 一動作證極甜蜜黐纏 生母早前曾力數阿B

章小蕙奢華消費致鍾鎮濤破產

鍾鎮濤與章小蕙的婚姻始於1988年，曾是轟動全城的金童玉女，但最終因章小蕙的奢華消費及投資失利，導致鍾鎮濤破產，兩人於1997年離婚。近年，章小蕙轉戰內地直播帶貨，搖身一變成為銷售額破億的「帶貨女王」，事業再創高峰。或許為了鞏固「獨立女性」的形象，她選擇在訪問中「消費」前夫，力圖洗刷「香港第一拜金女」的污名。對此，鍾鎮濤僅淡淡回應：「都已經30年前的事，這麼多年都沒有講，為何要現在講呢？」許多網民亦不認同章小蕙的行為，認為她為博取流量而重提舊事。無論外界如何風雨，鍾鎮濤選擇用行動證明，他早已走出昔日陰霾，專心享受與范姜一家所建立的安穩幸福。

相關閱讀：章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光