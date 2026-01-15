章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光

現年62歲的鍾鎮濤前妻、名媛章小蕙，曾被稱為「香港第一拜金女」。雖然已屆62歲，但歲月似乎未曾在章小蕙身上留下太多痕跡。近日她接受知名主持人魯豫的訪問，以一頭烏黑長髮配上氣質優雅的米白外套亮相，緊緻飽滿的膚質和從容自信的狀態驚艷眾人，完全看不出真實年齡。在訪談中，她激罕地談及與前夫鍾鎮濤的一段婚姻，直言後悔，並剖白多年來對一對子女的虧欠與心痛。

章小蕙直言後悔嫁鍾鎮濤

回望過去，章小蕙坦言後悔當年嫁予鍾鎮濤。她形容24歲的自己，是個不折不扣的「戀愛腦」，當年不顧父母反對，一心憧憬愛情便決心下嫁，最終卻以離婚收場。她無奈地表示，如果能對過去的自己說句話，她會勸自己「多看看多等等，別那麼早把自己困在婚姻裡」。

相關閱讀：「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉

章小蕙指被剝奪見子女權利

婚姻失敗最令章小蕙心疼的，是讓一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴未能在完整的家庭中成長。她更在訪問中直指，自己曾被前夫剝奪了探望子女的權利，她於訪問中表示「想見孩子都見不著，跟被藏起來了一樣」。章小蕙亦承認「我不是合格的媽，但我有我的苦衷」，不過卻讓兒女跟她漸行漸遠，女兒鐘嘉晴早年就說過「范媽媽更疼我」，還跟著繼母上綜藝，對親媽避而不談；而兒子更曾直言要和章家斷絕關系。

章小蕙曾為子女痛哭

憶起往事，她透露離婚後唯一一次痛哭，是因為骨肉分離。章小蕙憶述，那是一個聖誕節，當時她剛處理完時裝店的業務，滿心歡喜地預訂了美食，準備與孩子們共度佳節。然而，她從白天等到黑夜，始終不見孩子們的蹤影，電話也無法接通，最終只能一個人在空蕩的房子裡痛哭整晚。她強調，那次落淚並非因為失去婚姻，而是心疼孩子無辜地被牽連到大人的矛盾之中，這是她內心最難受的地方。

章小蕙否認是「拜金女」

多年來，章小蕙一直被外界貼上「拜金女」的標籤，但她對此並不認同。她澄清自己從未依附他人，即使在婚姻期間，也靠著給雜誌社寫專欄賺取稿費，以支付租屋、聘請保姆和司機的開銷，始終靠自己的努力維持體面的生活。她認為自己更是一位盡心盡力的好媽媽，即便有傭人幫忙，也凡事親力親為，每天只睡五、六個小時也心甘情願。

相關閱讀：61歲失婚名媛現身英國獲讚皮膚細膩 網民留意腳部現一問題隨時影響步行