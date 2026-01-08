「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉

62歲的鍾鎮濤名媛前妻章小蕙，曾被稱為「香港第一拜金女」，離婚後的她沉寂一段時間後，近年轉往內地發展，經營自家網店做帶貨女王，又在小紅書分享美容及時尚心得。章小蕙日前在小紅書上載影片，預告將於1月18日進行新年第一場直播，屆時會送出100份心頭好，而預覽的禮物不乏LV、Prada牌品，非常豪氣。

章小蕙轉做帶貨女王

含着金鎖匙出世的章小蕙，出身自書香世家，父親章建國為加拿大中文電視台的創辦人。章小蕙當年捲入1997年亞洲金融風暴，欠下2.5億港元巨債，曾以：「飯可以不吃，衫不能不買。」度過破產邊緣危機。章小蕙之後以時裝買賣顧問方面發展，以優雅高貴形象成為帶貨女王。

章小蕙日前拍片，透露預備100份精挑細選的新年禮物回饋網民，當中全是章小蕙使用的品牌產品。章小蕙第一件晒出的禮物，已拎起兩個LV的包裝盒，打開後見到一套五支的唇膏及紅色袋，另一份卡片套，則是出自Prada，而且預備4份，卡片套更有粉色、紅色供網民選擇。

章小蕙拆禮物自High

章小蕙開箱介紹期間，不時發出「嘩嘩」聲，拆禮物時表現極開心，若非一開始已介紹是送給網民，估計會誤會在開箱炫富。章小蕙除了送名牌心頭好外，亦見到有不同牌子的茶具、眼影、香水等，全方位照顧網民不同需要。

章小蕙濃厚秀髮網民羨慕

不少網民對章小蕙大方送禮表現開心，留言感謝：「好期待，每一個都很用心」、「太用心了，每個禮物都好美」、「好高級，愛了」、「送出的禮物也是有品質的」、「寶太會描述啦！隔著螢幕都感覺到的幸福感！」還有多位網民對章小蕙一頭又厚又黑的秀髮表示羨慕。

