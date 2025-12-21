吳文忻首談離婚！前夫曾被質疑拋棄癌末妻 認婚變多時：佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸

51歲的前港姐吳文忻近年淡出幕前，專心相夫教女。可惜命運弄人，吳文忻三年前確診乳癌，動手術切除腫瘤情況好轉，惟去年她透露癌症復發，今年初更發現癌細胞擴散至淋巴腺、尾龍骨，確診為乳癌第四期。而在她積極抗癌的同時，她宣布與老公陳劍陵離婚，一度引來網民揣測她抗癌期間被老公拋棄，日前吳文忻接受電台節目《星光背後》訪問，首度開腔談及婚變，並為前夫平反。

吳文忻癌症復發前已婚變

吳文忻受訪時坦言，她與老公婚變多時，早在她癌症復發前感情已出現問題，並非外界所指，前夫是在她患病後才離她而去。吳文忻在訪問中表示：「感情有問題非一日之寒，唔止一個人責任。」她選擇在這段時間公布離婚消息，是因為不想再對外界有所隱瞞，並強調兩人是和平分手，再見亦是朋友。她說：「我哋由頭到尾都係好好朋友，我哋美國讀書已經識，做唔成伴侶，做朋友都無問題。」對於外界對前夫的誤解，她表示：「我要為佢平反，佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」

相關閱讀：吳文忻得馬浚偉之助登新城頒獎台 「抗癌勇士」圓歌手夢締造奇蹟｜獨家

吳文忻曾徘徊鬼門關

除了婚變，吳文忻亦在訪問中分享抗癌的心路歷程。今年初，她因癌細胞擴散，加上心臟及肺部積水留醫16日，一度徘徊鬼門關。醫生曾對她表示：「你要諗定，話定畀家人聽拔唔拔喉」，令她意識到生命的脆弱，決心不再拖延，要完成人生兩大心願──出書和出歌。

重拾天主教信仰，成為吳文忻抗癌路上的最大動力。她坦言，曾一度迷信風水命理，甚至改名「吳忻熹」，但情緒反而跌入谷底，「當年睇好多風水命理，有人講吳文忻三個字係大兇孤寡數，係驚到連身份證都改埋。其實我一出世就領咗洗，但入咗娛樂圈乜都拜吓，越行越遠。直至Cancer舊年復發，唔少人話畀我聽係冤親債主，帶我做好多嘢，燒好多嘢，燒銀紙咁燒；但越燒越不安，情緒仲跌入低谷。」後來在導師引領下重拾信仰，每日祈禱，心靈得到平靜，病情亦慢慢向好。

相關閱讀：吳文忻末期乳癌抽細胞報告出爐結果異常 感無奈：腫瘤大咗又好硬

吳文忻圓歌手夢

小時候夢想成為歌手的吳文忻，因98年華星新秀停辦而轉戰港姐。事隔27年，年初觀看《叱咤頒獎禮》直播，因鄭秀文的得獎感言被觸動，燃起她重拾夢想的決心。她分享：「好歌手嘅得獎感言，話自己畀想像中強大，作為患病者去聽，係份外入心。之後Sammi(鄭秀文)話自己係52歲嘅我最喜愛女歌手，當刻就幻想51歲嘅自己，出年可唔可以企喺台上做樂壇新人？就即刻幫自己拍咗條片，希望可以圓呢個夢。」縱然在許下承諾不久後，病情便急轉直下，但這次生死經歷，反而激勵她要活在當下。在信仰的力量和一眾教徒音樂人的支持下，她終於完成了派台新歌《重生》。她希望以自己的生命故事，鼓勵同樣在低谷中的人，只要懷著堅強的信念，夢想總會成真。

相關閱讀：吳文忻決棄用「吳忻熹」用回本名 自爆陪酒及性騷擾黑暗事：娛樂圈經歷很juicy