宋芝齡條件超班最襯安德尊？選美出身遊走娛圈及政界 《東周刊》獨家爆大王陷四角戀

安德尊（大王）早前「認愛」宋芝齡後，一改作風避談「女友」。最新一期， 《東周刊》獨家直擊，原來安德尊還有兩位紅顏知己！不過說到安德尊最好條件的「女友」，必定是47歲的宋芝齡，身為中韓混血兒，識幾國語言，而且是參加1996年港姐入行，外型出眾。而且有商業頭腦，投資有道，被指身家豐厚。

宋芝齡有生意頭腦

宋芝齡早在「韓流」吹襲香港初期，她便開辦韓語學校，近年更涉足政界，在2023年曾參選區議會選舉，惟最終落敗。回顧她的入行之路，1996年她以17歲之齡參選香港小姐，落選後加入無綫藝員訓練班，其後成為合約演員，曾參演多部劇集。

宋芝齡居半山豪宅

2005年，無綫播出大熱韓劇《大長今》，精通韓語的宋芝齡獲派訪問劇中主角，因而為人所熟悉，工作量大增。自此宋芝齡便成為專業主持，更不時接活動司儀工作，月入六位數。曾有報導指，宋芝齡居於半山一個2000呎的海景豪宅，出入有名車代步，更飼養價值十萬的名種狗，盡顯其圈中「隱形富婆」的實力。此外，她亦有投資韓國物業，據稱已在當地購入商場舖位，並表示若當地政府收地，她將可獲利。

宋芝齡與安德尊傳緋聞多年

宋芝齡與安德尊多年來在《流行都市》中以「情侶檔」形象示人，二人鏡頭前後的互動都充滿火花，緋聞傳足多年。雖然兩人一直未有正式承認戀情，但外界早已視他們為一對。早前，安德尊在林嘉華的追問下，曾一度「默認」戀情，成為網民熱話。不過，事後安德尊在公開活動上被問及此事時，卻又大耍太極，拒絕回應。

