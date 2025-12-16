Marf邱彥筒與男友豪擲百萬搞咖啡王國 《東周刊》獨家直擊孖Locker甜蜜「偷師」

樂壇新星邱彥筒（Marf）近年事業發展一日千里，不但歌、影、視三棲發展成績斐然，人氣高踞不下。而她與男友林家熙（Locker）的感情亦穩定發展，愛得高調。最新一期《東周刊》獨家爆他們已計劃「情侶檔」創業，預計投資七位數字開設自家品牌的咖啡店，打造「咖啡王國」。

Marf事業愛情兩得意

現年23歲的Marf，自2021年於《全民造星IV》奪冠後，便以女團COLLAR成員身分正式出道。去年，她推出個人單曲，並橫掃樂壇頒獎禮，勇奪叱咤「生力軍女歌手金獎」，今年還首度入圍叱咤「我最喜愛女歌手」的5強。Marf前途無限，曾獲英國天團Coldplay點名擔任演唱會的暖場嘉賓，表現大獲好評，連「歌神」陳奕迅亦點名稱讚其表演才能。

Marf榮升「吸金后」

Marf不但在樂壇成績彪炳，更憑藉獨特的個人風格，成為廣告界新寵兒，密密接job賺到盤滿缽滿，榮升COLLAR的「吸金后」。而她與男友Locker的戀情自公開後，亦絲毫不減她的人氣，反而愈愛愈高調，經常在社交平台大方放閃。

Marf與Locker甜蜜「偷師」

日前，Marf與Locker被捕獲現身大坑一間咖啡店，為自家咖啡店作準備。據悉，二人均是咖啡愛好者，經常結伴四出尋覓靚咖啡，並已鎖定明年以「情侶檔」開設自家品牌咖啡店。雖然目前仍在物色舖位，但二人已積極向專業人士學習沖調咖啡的技巧，更以陳豪的「咖啡王國」為藍本，可見其對咖啡事業的熱誠。

Locker融入Marf家中

Locker與Marf拍拖以來，早已融入對方家中，更與邱媽媽關係融洽，可見其「外母政策」相當成功。雖然邱媽媽態度開明，從不催促婚事，但據悉二人已有共識，視對方為結婚對象。現階段會先專注事業發展，待事業基礎穩固後，再考慮人生大事。