安德尊被封隱形富豪 擁元朗地皮海外物業加一座山 《東周刊》獨家爆獲3女爭寵

TVB「鑽石王老五」安德尊（大王）早前被林嘉華逼供認愛宋芝齡，一度誤以為二人公開關係。最新一期的《東周刊》獨家爆安德尊獲3女爭寵，拍得住鄧兆尊。現年64歲的安德尊入行40年，年輕時原打算從醫，大學時修讀藥劑學課程，最終未有完成學業。

安德尊傳家境富裕

安德尊早年已傳出家境富裕，擁有龐大的家族生意，有「元朗地王」之稱，加上多年來投資有道，不但睇準時機，在股票市場上斬獲豐厚利潤，有指安德尊在加拿大也有物業作收租之用，身家高達數以億元。

安德尊在2022年亮相鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰、周奕偉主持的遊戲節目《樓價有得估》，被鄭裕玲問到投資心得時，安德尊自爆在韓國買山，震驚不少網民。安德尊當時解釋在傳足多年緋聞的《流行都市》拍檔宋芝齡介紹下，在韓國購入一座山作為投資，宋芝齡指當地買山不算貴，如果政府收地整路：「咁就發喇！」

安德尊曾傳打本給宋芝齡

安德尊與宋芝齡的「情侶」形象深入民心，曾傳出有生意頭腦的宋芝齡，開設多個副業，與友人創辦韓文學校及代理韓國移民外，又涉獵金融界。一度有傳宋芝齡的補習社由安德尊打本擴充，最終宋芝齡回覆傳媒時澄清，學校已經營逾10年，並否認安德尊入股。

