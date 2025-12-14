郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡

現年23歲的2023年香港小姐冠軍莊子璇（Hilary）樣子甜美、口才了得，自當選以來便受到TVB力捧。她獲安排擔任主持及司儀工作外，早前更有機會參演由郭晉安主演的劇集《金式森林》，因而與郭晉安傳出父女戀。莊子璇因離奇緋聞受到網民關注，一舉一動都比以往更易成為焦點。經常在IG及FB分享生活日常的莊子璇，日前就載了一輯展示性感鎖骨的照片和短片，向粉絲派福利，吸引不少網民留言大讚。

莊子璇晒性感鎖骨

照片中的莊子璇身上大跌膊上衣、短裙、大騷性感鎖骨，又晒白滑美腿 ，見她在細心揀心水唱片、甚至蹲在上慢慢選擇，之後又戴上耳機、坐在高椅上聽音樂，還表現出投入表情，臉上更露出甜美笑容。不少網民留言想聽莊子璇唱歌，還大讚靚女：「好令（靚）女！」、「Hey Hot Girl！」、「好漂亮」、「靚！」等，但仍有網民心痛指她瘦了很多：「太奀了！」並着她要吃多一點。

郭晉安離婚後變鑽石級筍盤

現年61年的TVB三屆視帝郭晉安，去年5月與歐倩怡宣布離婚，結束18年婚姻。郭晉安離婚後變鑽石級筍盤，已傳出兩單緋聞，而且對象都是比他年輕幾十年的女星，莊子璇便是其中一人！二人早前合拍《金式森林》，由於不時一同出席聚會及私下打網球，因而傳出「父女戀」，這亦是莊子璇入行以來第一單緋聞。事後郭晉安否認緋聞並笑言：「唔好阻住我搵真命天子。」而莊子璇就澄清是「家人」關係，但又認為愛情是不分年齡。直至最近郭晉安再一次傳出「父女戀」，而最新緋聞對象竟是現年30歲的2018年港姐冠軍陳曉華，莊子璇頓時變「舊愛」。

