193遭《東周刊》獨家爆秘戀COLLAR成員Candy 借「叔姪戀」合體做一事冧爆放閃

更新時間：18:30 2025-11-25 HKT
現年35歲的ERROR成員193（郭嘉駿）今日（25日）被《東周刊》爆出跟細他13年的COLLAR成員Candy（王家晴）秘撻10個月。二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火，193更不時做柴可夫司機管接接送，對女方呵護備至。193今日（25日）在IG貼出Candy與他合唱《你的名字 我的聖詩》的短片解說，趁機以「情侶檔」上陣宣傳新歌。

193與Candy冧爆放閃

193 與Candy齊齊在IG分享短片，片中見二人邊打邊爐邊合唱193的新歌，二人不時冧爆互望放閃，相當甜蜜，193寫道：「本身拍緊一系列我新歌嘅 cover 片諗住由12月開始每日出一條reels 同大家倒數聖誕節，依家164cm嘅王小姐突然偷步變咗首發，感謝矮我29厘米、鍾情長腿Oppa嘅 @candyw1219同我cover《你的名字 我的聖詩》，大家期待吓之後仲有啲咩人會同我cover啦，同時亦歡迎各位提議想睇我同邊個cover呢首歌，提前一個月預祝大家聖誕快樂。」而Candy 亦以一個哈哈笑符號留言，不少網民都紛紛留言送上祝福。

