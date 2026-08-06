轟-6N掛「驚雷-1」空射核導彈首曝光 殲-20全程護航

央視近日在「八一」建軍節期間播出《制勝》紀錄片，在最後一集，首次曝光轟-6N轟炸機掛載可攜核彈頭的「驚雷-1」空射彈道導彈的鏡頭，畫面中，有兩架殲-20隱型戰機為轟-6N護航。軍事界關注，此舉是否中國對外展示新的空中核打擊編隊。

展示完整空中核打擊編隊

據軍事媒體《Army Recognition》報道，轟-6N是中國唯一可空射彈道導彈的轟炸機，能以機腹半埋式掛架攜載大型導彈執行遠程作戰任務。



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轟-6N掛「驚雷-1」空射核導彈首曝光。

轟-6N掛「驚雷-1」空射核導彈首曝光。

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去年大閱兵中亮相的「驚雷-1」空射彈道導彈。

在去年紀念抗戰勝利80周年大閱兵中首次亮相的「驚雷-1」（JL-1）空射彈道導彈，是中國空中核打擊力量新裝備，其射程、推進方式、彈頭數量等細節目前尚未公開。

軍事界猜測「驚雷-1」射程在5000至8000公里之間，轟-6N在配合空中加油下，「驚雷-1」可以攻擊1.1萬公里外目標。

報道指，今次《制勝》有別過去只展示轟炸機或導彈不同，此次官宣畫面，同步出現了兩架殲-20伴飛護航，分析認為是中國是展示一整套的空中核打擊編隊，包括轟炸機、隱身戰機、空中加油機、預警機等，增加轟炸機突破防空網完成核打擊的成功率。

分析又指，殲-20護航轟-6N的畫面，可能亦是吸收了俄烏戰爭的經驗，因在現代戰爭下，大型轟炸機若缺乏制空掩護，面對長程防空導彈與戰機攔截時，生存能力將大幅下降，因此制空權與護航能力已成為遠程打擊的重要環節。